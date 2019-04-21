Дмитрий Быков "практически" пришел в сознание

Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного 16 апреля, улучшилось, сообщает ТАСС со ссылкой на главу редакционного совета "Новой газеты" Дмитрия Муратова.

"Врачи просят говорить пока так: „Есть улучшение в состоянии пациента“", — сказал Муратов.

Супруга Быкова Ирина Лукьянова, отвечая на вопрос телеканала "360", пришел ли писатель в сознание, сказала "практически да". "Он очень слаб, он очень плохо себя чувствует", — отметила она при этом. У себя в фейсбуке позже она написала, что писатель переведен на самостоятельное дыхание.

Издание Baza сообщает без ссылки на источник, что Быков пришел в себя, а врачи отмечают у него "отличную положительную динамику".

Дмитрий Быков был госпитализирован 16 апреля в Уфе, куда он прилетел с лекцией. По данным СМИ, он попал в больницу из-за обострения при сахарном диабете. Писателя ввели в медикаментозную кому. 18 апреля Быкова самолетом доставили на лечение в Москву. 20 апреля он начал реагировать на звуки.