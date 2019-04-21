Во Франции начались новые протесты "желтых жилетов"

В Париже и других городах Франции после относительного затишья, продолжавшегося несколько недель, возобновились протесты "желтых жилетов".

С самого начала акции протестующие в Париже начали кидать в полицейских пластиковые бутылки. Как сообщают информационные агентства, рядом с полицейским кордоном взорвались несколько шумовых гранат. Также на пути колонны демонстрантов кто-то поджег мусор, доски и мопеды на проезжей части.

В ответ полиция применила слезоточивый газ. По данным властей страны, полиция задержала по меньшей мере 126 человек.

Накануне министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что организаторы протестов планируют "повторить 16 марта", когда акция "желтых жилетов" переросла в поджоги, погромы и ожесточенные стычки протестующих с полицией.

"Зачинщики беспорядков снова будут завтра [в субботу, 20 апреля] в Тулузе, Монпелье, Бордо и в Париже", - заявил Кастанер.

По данным министерства внутренних дел страны, порядок и безопасность в субботу в городах Франции обеспечивают более 60 тысяч полицейских и жандармов.

"Желтые жилеты" выходят на акцию протеста уже в 23-й раз с середины ноября 2018 года - именно тогда начались эти демонстрации. Парижская акция протеста "желтых жилетов" 20 апреля - первая после пожара в Нотр-Даме.

Ранее власти французской столицы сообщили, что запретили проводить демонстрации в районе Елисейских полей, а также близ Собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара. Как объяснили представители властей, таким образом они пытаются предотвратить возможное повреждение конструкций собора. В субботу утром все дороги, ведущие к площади Республики, были перекрыты.

"Очевидно, участников протестов не тронуло то, что произошло с Нотр-Дамом", - сказал Кристоф Кастанер.

Сами участники протестов говорят, что печаль по поводу того, что произошло с собором, довольно быстро сменилась возмущением. Некоторые из них отмечали, что плакали, видя, как горит Нотр-Дам, и несмотря на то, что им еле-еле удается сводить концы с концами, сделали посильные пожертвования на реставрацию собора.

Однако, по словам участников акций, печаль быстро сменилась на гнев - они были возмущены тем, что на реставрацию собора в считанные часы были найдены огромные деньги, в то время как требования бедных и социально незащищенных слоев населения остаются невыполненными на протяжении почти полугода.

Они также высказали возмущение по поводу того, что президент Франции выступил с обращением к нации сразу после пожара, однако так и не нашел необходимым ответить на требования протестующих.

По мнению многих участников протестов, деньги, собранные на реставрацию собора, можно было бы потратить на улучшение условий жизни и труда социально незащищенных слоев населения.

Требования "желтых жилетов"



Протесты "желтых жилетов" продолжаются с середины ноября прошлого года. Они начались с требований отменить повышение налогов на автомобильное топливо. Однако вскоре протестующие стали требовать и отставки президента страны Эммануэля Макрона. Одна из основных претензий протестующих - в том, что политическая элита отдалилась от проблем простых людей.

В декабре Эммануэль Макрон пошел на ряд экономических уступок, однако уже в новогоднем обращении его тон изменился. Макрон заявил, что правительство продолжит непопулярную программу экономических реформ и "не будет давать никаких поблажек при обеспечении общественного порядка".

С начала акций "желтых жилетов" пострадали уже около тысячи полицейских. Митинги в Париже уже не раз выходили за рамки мирных акций, оборачиваясь вандализмом и погромами.

За все время акций десятки человек получили ранения. Некоторые получили и крайне серьезные увечья. С беспорядками также связаны по меньшей мере 10 случаев гибели людей.

Французская полиция применяет для разгона "жилетов" нелетальное оружие с пластиковыми и резиновыми пулями: согласно инструкции, такие пули не должны прорывать кожу и причинять раны. Однако на практике счет граждан, получивших серьезные ранения, идет на десятки.

1 февраля французский суд постановил, что полиция может и дальше применять травматическое оружие, так как угроза беспорядков сохраняется.