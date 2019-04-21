ФОТО: в Шри-Ланке в результате взрывов в церквях и отелях погибли не менее 100 человек

Deutsche Welle

Взрывы прогремели в то время, когда верующие собрались на пасхальные богослужения. В результате шести одновременных взрывов ранены 200 человек. Среди жертв есть иностранцы.

В Шри-Ланке в результате серии взрывов в христианских храмах и туристских отелях в воскресенье, 21 апреля, погибли не менее 100 человек, еще 200 были ранены. Среди жертв есть также иностранцы. Взрывы произошли в то время, когда верующие собрались на пасхальные богослужения. Первый врыв прогремел в церкви Святого Антония в Коломбо, второй - в храме Святого Себастьяна в Негомбо - в городе к северу от Коломбо, населенном преимущественно католиками. Статьи по теме: СБУ задержала 7 сотрудников спецслужб РФ, которые совершали в Украине теракты Ненужные семьи "Исламского государства". Что ждет жен и детей боевиков ИГ Сообщается также о как минимум еще четырех взрывах в церквях и отелях Шри-Ланки. По словам представителей полиции, все взрывы прогремели почти одновременно. Католики составляют лишь 6 процентов населения преимущественно буддистской Шри-Ланки, однако они считаются объединяющей силой в стране, поскольку членами католической церкви являются и тамилы, и сингалы.

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