Дебаты Порошенко и Зеленского: "не кот, а мешок" и "волк в овечьей шкуре"

Сегодня на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялись долгожданные дебаты между кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. О чем говорили кандидаты в президенты, рассказывает агентство "Унiан".

Дебаты начались в 19.00 с жеребьевки. На монетке выпала "решка", что означало, что первым выступит Владимир Зеленский. Дебаты начались с неожиданного хода Порошенко. На "Олимпийском" сделали две сцены, и каждый кандидат должен был выступать на своей. Однако Петр Порошенко поднялся на сцену Зеленского, чтобы поздороваться с оппонентом. Кандидаты пожали друг другу руки.

Начались дебаты со вступительного слова Зеленского. Свою речь он начал с заявления, что он сам когда-то голосовал за своего оппонента.

"Я сам голосовал за Порошенко. Но я ошибся. Мог ли я представить, что его "жить по-новому" будет означать "выживать". Поэтому я здесь. Со своей командой. Я не политик, я просто человек. Простой человек. Который пришел сломать эту систему", - заявил кандидат в президенты.

Затем последовала вступительная речь Порошенко, в которой он обвинил оппонента в том, что тот скрывается от людей и уклоняется от армии, после чего назвал Зеленского "мешком". "Вы – не кот в мешке, Вы – мешок, а в вашем мешке – сегодня черти и коты!", - сказал он. Когда слово получил Зеленский, он ответил, что лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре.

После вступительных речей начались вопросы кандидатов друг другу. Первым свои ставил Зеленский.

"Как так получилось, что Украина является практически самой бедной страной при самом богатом президенте за всю историю? Почему поджигателей магазина "Рошен" нашли за 4 часа, а поджигателей военных складов и взрывателей машины Шеремета не могут найти несколько лет. Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево. Почему за 5 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане?... Почему не наказаны приспешники Януковича? Почему не снята неприкосновенность с депутатов?", - спросил шоумен.

Порошенко ни на один из вопросов не ответил, заявив, что уже давал на них ответ на пресс-конференциях, и начал рассказывать о своих достижениях на посту президента. Задавая свой вопрос, Порошенко намекнул на якобы некомпетентность Зеленского.

"Вы подчеркнули, что вы собираетесь учиться на посту президента. Вы отметили, что у вас для этого есть время. Вы бы сели в самолет, пилот которого сел порулить для того, чтобы научиться? Легли бы вы под нож хирурга, который пришел в операционную для того, чтобы поучиться?", - отметил действующий президент. Он призвал Зеленского "не издеваться над нашим государством". На это Зеленский сказал: "Во-первых, я не ваш оппонент, я - ваш приговор". Он также ответил на обвинения в якобы уклонении от повесток.

"По поводу того, что я "скрываюсь": я был очень много раз в АТО. Вы знаете, что у меня было очень много съемок "Вечернего квартала". От кого я прячусь? От каких повесток я прячусь? Я публичный человек. Меня не смогли найти и дать мне в руки повестку?", - подчеркнул Зеленский.

Еще одним вопросом от Зеленского было: "Почему у ваших друзей до сих пор две руки?". Порошенко заявил, что ни один из его друзей не имеет отношения к коррупции. "Ни один из моих друзей не имеет и не будет иметь никакого отношения к коррупции. Потому что как только будет любое обоснованное подозрение, он перестанет быть моим другом, и виновный будет сидеть в тюрьме. Друг это или партнер – не важно. Это принципы демократического государства", - заверил Порошенко, отвечая на вопрос Зеленского.

Зеленский и Порошенко встали на колени

Еще одним неожиданным поворотом стало то, что Зеленский во время дебатов стал на колени в знак уважения к памяти погибших украинцев в войне с Российской Федерацией на Донбассе, когда Порошенко заявил, что "не на коленях надо ползти к Путину для того, чтобы защитить государство".

"По поводу колен, чтобы было всем понятно, что я имел в виду. Мне кажется, что каждому разумному человеку это понятно. Я сейчас готов стать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта, своего сына. Я готов, сейчас встать на колени перед каждым ребенком, который не дождался своего отца. Я готов встать сейчас на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа, и вас приглашаю", - подчеркнул Зеленский, обратившись к Порошенко.

Финальные речи кандидатов

В конце дебатов каждый из кандидатов выступил с речью. Зеленский, среди прочего, озвучил достижения Украины во времена Порошенко, однако отметил, что действующий президент присвоил себе лично некоторые из них.

"У Петра Алексеевича очень много было достижений. И это так. Безвиз, томос, язык, армия. Все, что вы писали на билбордах. Но вы знаете, мне кажется, что почему-то все эти достижения вы записали только себе. Я не понимаю, почему", - сказал Зеленский. В частности, он отметил Порошенко: "Украинский язык был еще до вас".

"Что касается безвиза - да, это победа. Победа украинских дипломатов, украинской диаспоры, которые боролись за безвиз еще до того, как вы стали президентом Украины", - отметил Зеленский. Порошенко в своей финальной речи сказал, что Зеленский выдвигал «голословные обвинения» против него, а не говорил о программных задачах.

В то же время Порошенко заявил, что 21 апреля примет любой выбор украинского народа».

«Я приму любой выбор украинского народа 21 апреля. И 22 апреля жизнь будет продолжаться. И 22 апреля мы должны объединиться для того, чтобы вместе защищать государство...», - сказал Порошенко.

Завершились дебаты кандидатов в президенты тем, что Зеленский и Порошенко вместе спели Гимн Украины.