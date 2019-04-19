Глава МИД Беларуси: Минск уже направил Москве ответ на предложения по дальнейшей интеграции

Минск уже ответил на предложения Москвы по "дальнейшей интеграции". Об этом журналистам рассказал глава МИД Владимир Макей.

Напомним, Дмитрий Медведев заявил, что Москва передала разработанные Россией предложения по дальнейшей интеграции. В МИД Беларуси эту информацию подтвердили и рассказали, что уже ответили на эти предложения.

— Медведев сказал, что направлены предложения по дальнейшей интеграции. Но Дмитрий Анатольевич, возможно, не в курсе, что мы уже давно направили наши ответные предложения. Наши предложения, я так понимаю, находятся на рассмотрении в Москве у соответствующих правительственных структур. Думаю, что после изучения этих предложений рабочая группа начнет более активно работать над реализацией нашей концепции углубления интеграции, — заявил Владимир Макей.

Содержание ответных предложений глава МИД не раскрыл, подчеркнув лишь, что они "охватывают все сферы нашего сотрудничества".