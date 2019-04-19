Евросоюз упростил получение шенгена для туристов с хорошей визовой историей

Парламент ЕС принял предложение Еврокомиссии об изменении правил выдачи шенгенских виз путешественникам с хорошей визовой историей. Об этом сообщается на официальном портале Еврокомиссии.

"На сегодняшний день туризм играет огромную роль в экономике Евросоюза, составляя около 10% от общего ВВП. Длительные и сложные визовые процедуры мешают росту турпотока и негативно сказываются на экономике", - считают в Еврокомиссии.

Новые изменения вступят в силу через шесть месяцев, после чего туристы смогут подавать запрос на визу максимум за шесть месяцев до планируемой поездки, тогда как сейчас они могут сделать это не ранее чем за три месяца. Там, где это будет возможно, запрос на визу можно будет подать в электронной форме.

Отмечается, что туристы с положительной визовой историей смогут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания - от одного года до пяти лет. Визовый сбор вырастет с нынешних 60 евро до 80 евро и будет пересматриваться каждые три года, однако путешественники в возрасте до 18 лет его платить не будут. Граждане стран, с которыми подписано соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом, будут платить за визу 40 евро.