Суд в Москве отклонил иск родственников крушения Ту-154 под Сочи

Родственники жертв авиакатастрофы добивались компенсации на общую сумму в 2,1 млрд рублей. Адвокат обвинил суд в двойных стандартах и заявил о намерении обжаловать вынесенное решение.

Мещанский суд Москвы отклонил в полном объеме иск родственников жертв авиакатастрофы Ту-154 под Сочи в декабре 2016 года. Об этом сообщил адвокат истцов Игорь Трунов в своем микроблоге в Twitter вечером в четверг, 18 апреля.

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ!

Мещанский суд отклонил иск 72 родственников жертв крушения Ту-154 под Сочи.

ПРИЧЕМ Кемеровский суд удовлетворил иск к Минобороны России в связи с катастрофой в Сочи, Истицей выступила Лада Шульгина, дочь артиста.https://t.co/PHifVztDrS pic.twitter.com/BONaoEyWxp — Игорь Трунов (@InfoTrunov08) 18 апреля 2019 г.



В интервью российским СМИ Трунов заявил о намерении обжаловать решение Мещанского суда.

Родственники 79 человек, погибших в результате катастрофы Ту-154 над Черным морем, добивались компенсаций на общую сумму в 2,1 млрд рублей, ссылаясь на недоплаченные страховые выплаты, а также причиненный им моральный и материальный вред.

В качестве ответчиков выступали страховая компания "Согаз", зарегистрированный в Лондоне перестраховщик MS Amlin и государственная авиакомпания "223 летный отряд" министерства обороны РФ, состоящая в гражданском реестре.

Самолет Минобороны РФ Ту-154, следовавший в сирийскую провинцию Латакия, разбился в море 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека, в том числе артисты и музыканты ансамбля имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза) и журналисты российских телеканалов. Все находившиеся в самолете погибли.

В конце мая 2017 года российское оборонное ведомство заявило, что причиной крушения Ту-154 стало нарушение пространственной ориентировки командира самолета. В июне 2018 год Высокий суд Лондона принял к рассмотрению иски родственников погибших в результате этой катастрофы компании "Согаз" и MS Amlin.