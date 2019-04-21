Беларусь может занять место России на украинском рынке топлива

Россия вводит запрет на поставки бензина и дизтоплива в Украину. Беларусь может нарастить поставки дизельного топлива в Украину в случае проблем у этой страны с импортом российских нефтепродуктов.

С 1 июня Россия вводит запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов в Украину. Такое решение приняло правительство Дмитрия Медведева. Экспорт бензинов и дизельного топлива будет осуществляться только на основании разрешений Министерства экономического развития РФ. Сейчас украинские компании получают разрешение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России.

За прошлый год, по данным украинской консалтинговой компании UPECO, поставки нефтепродуктов из Россию в Украину составил 3,3 млн тонн. Доля России на украинском рынке моторного топлива составляет 32,5%. Беларусь дышит ей в спину с долей в 32,1%.

Большая часть поставок нефтепродуктов в Украину приходится на дизельное топливо. И в этом сегменте Россия является лидером на украинском рынке. За прошлый год она увеличила поставки до 2,74 млн тонн. Беларусь, напротив, уменьшила отгрузки до 2,16 млн тонн.

В этом году Россия продолжала укреплять позиции крупнейшего поставщика дизтоплива в Украину, увеличив в первом квартале отгрузки на 23,8% до 652 тысяч тонн. Беларусь стала вторым экспортером, отгрузив украинским компаниям 498,3 тысячи тонн дизтоплива, что на 18% больше аналогичного показателя за прошлый год.

В случае проблем с экспортом в Украину российских нефтепродуктов Беларусь может занять их нишу.

Как отметили в концерне "Белнефтехим" в комментарии для Naviny.by, возможность увеличения поставок белорусских нефтепродуктов в Украину будет зависеть от маржинальности.

"Главный приоритет в реализации нефтепродуктов — это внутренний рынок. Отправка остальных нефтепродуктов на экспорт будет определяться маржинальностью", — сказали в "Белнефтехиме".

По мнению аналитика UPECO Ивана Кудинова, маржа при поставках нефтепродуктов в Украину хорошая.

"Премия на белорусское дизельное топливо составляет 10-15 долларов к котировке влиятельного агентства Platts, а на другие направления Беларусь продает дешевле, поэтому вернуть утраченную долю рынка будет выгодно", — отметил Кудинов в комментарии для Naviny.by.

По оценкам аналитика, в случае проблем у Украины с импортом российских нефтепродуктов Беларусь может увеличить поставки дизтоплива на 250-400 тысяч тонн в годовом выражении.