Суд в Киеве удовлетворил иск Коломойского о неправомерности приватизации ПриватБанка

Окружной административный суд Киева 18 апреля удовлетворил иск украинского олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и правительству Украины и признал неправомерным национализацию ПриватБанка, который принадлежал Коломойскому.

"Процедура вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нарушала нормы действующего законодательства", – сказано в решении суда.

В Нацбанке сообщили, что будут обжаловать это решение:

"Законность решений очевидна и обратная процедура в этом вопросе невозможна, для этого нет ни правовых, ни экономических оснований. Решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано Национальным банком. Мы продолжим доказывать законность действий и принятых решений регулятора в апелляционной инстанции", – сообщил 18 апреля начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Нацбанка Украины Виктор Григорчук.

"Обращаем внимание, что порожденная судебными решениями правовая неопределенность подрывает финансовую стабильность", – также добавил он.

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ПриватБанк был основан в 1992 году. Его крупнейшим владельцем с долей в 41,6% был украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который находится в оппозиции по отношению к президенту Петру Порошенко. На момент аннексии Крыма ПриватБанк был крупнейшим среди 108 банков, действовавших в Украине.

В декабре 2016 года правительство Украины и глава Нацбанка Валерия Гонтарева приняли решение перевести банк в 100%-ю государственную собственность. Гонтарева и правительство объясняли это тем, что по итогам 2016 года ПриватБанк не выполнил своих обязательств по докапитализации и проводил "невзвешенную кредитную политику". Расследователи программы "Схемы", в частности, сообщали, что банк выдал большое количество кредитов (более $4,23 млрд) компаниям-однодневкам, не ведущим деятельности, либо фирмам, связанным с экс-владельцами, в основном с самим Коломойским.

Также, по данным Нацбанка Украины, на 1 декабря 2017 года недостаток капиталов банка вырос до 148 млрд гривен ($5,6 млрд), а банк почти год не выполнял нормативы обязательного резервирования.

Однако у банка было слишком большое количество частных клиентов в Украине (более 20 млн человек, то есть половина населения), и его крах мог привести к краху всей банковской системы страны. Именно поэтому было принято решение его спасать, объясняли в Нацбанке.

Коломойский тогда заявил, что решение о национализации ПриватБанка является "классическим рейдерством", и подчеркивал, что положение банка вовсе не было таким плохим, как утверждали в Нацбанке. В преддверии президентских выборов он неоднократно требовал от президента Украины Петра Порошенко вернуть ему банк или "по крайней мере два миллиарда долларов капитала, которые там лежало".

"Приват – это обуза для государства. Оно не знает, что с банком делать. Государство про*рало весь кредитный портфель, который был в банке, и сейчас рассказывает, что по вине Коломойского и Боголюбова по кредитам ничего не платится", – заявлял олигарх.

Критики Порошенко считали, что вопрос ПриватБанка обязательно должен быть поднят на предстоящих дебатах Порошенко и Владимира Зеленского, особенно с учетом того, что Порошенко называл Зеленского "марионеткой Коломойского". Сам олигарх, который последние несколько лет живет в Израиле, говорил, что в случае победы Зеленского может вернуться в Украину.