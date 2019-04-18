Зеленский: Нельзя отнимать у людей русскоязычное телевидение

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский предпочитает узнать мнение граждан по языковому вопросу и выступает за сохранение вещания на русском на телевидении.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", которое дал 17 апреля, потому что проиграл журналисту в теннис во время первого тура выборов 31 марта.

На вопрос, подпишет ли он закон о языке, если станет президентом и Верховная Рада наконец примет его во втором чтении, Зеленский ответил: "Во-первых, его надо глубоко изучить. Затем я хочу узнать мнение общества по поводу этого закона".

Как узнать мнение общества, он точно не ответил. По его мнению, для этого не нужен референдум – можно и "онлайн с живыми людьми проговорить", живым общением.

"И я думаю, сама Верховная Рада не знает ответы на какие-то вопросы, которые беспокоят общество. Это как с медицинской реформой. Это точно такая же история", – отметил Зеленский.

"Принимают медицинскую реформу ... Кто вообще спросил у людей, а как мы из села доедем в эту больницу? Потому что теперь скорая помощь не приезжает, а у моего ребенка 39, а даже если 37, и эта бабушка с этой внучкой, у нее сердце останавливается, к ней не едет скорая помощь, потому что у нас такая реформа", – добавил он.

"Это очень важный момент – говорить с людьми. У нас ни Верховная Рада, ни президент, ни премьер-министр не являются акционерами реформ, акционерами этой страны, акционерами Украины. Мы с вами, ну пока я еще не президент, мы все граждане – акционеры Украины. И, пожалуйста, будь добр – со мной все обсуждай", – заявил кандидат.

По его мнению, некоторые реформы проваливаются, потому что нет "контакта с людьми".

"Ребята, сегодня мы хотим этот закон, мы хотим защитить украинский язык, и это нормально, это язык этой страны, это государственный украинский язык", – заявил Зеленский.

"В то время, пока вы принимаете закон, какие-то кучки людей рассказывают: "Вы знаете, что там за закон? Вы знаете, что вам всем нельзя будет говорить на русском или татарском, или польском, где-то на Закарпатье на венгерском". Никто ничего не объясняет. Вы понимаете?", – подчеркнул он.

На вопрос, останутся ли при нем квоты на украинский язык на телевидении и радио, шоумен ответил: "Квоты останутся. Вопрос, какими они должны быть? Даже не так. Там вопрос в регулировании этих квот".

"Там есть хитрость, приложение с этими квотами. В общем: больший процент украинского языка, а дальше – разные языки, потому что там надо давать возможность каждому языку. Потому что у нас реально большое количество людей говорит на русском. Нельзя у них забрать русскоязычное телевидение", – считает Зеленский.

"У нас есть люди, которые говорят и на других языках. Понимаете, здесь большой вопрос с этими квотами. Никто отменять квоты не будет, но есть регулирование...", – добавил он.

Зеленский сказал: "Те люди, которые принимали этот закон, они не совсем телевизионные специалисты, мягко говоря... Я вам объясню как человек, который управляет большим телевизионным бизнесом, большой налогоплательщик".

"Если бы вы снизили налоги для всех телевизионных крупных медиа разных компаний, которые долгие годы делали, в силу отношений в СНГ, материалы на русском языке... Если бы вы пришли и сказали: смотрите, ребята, вот перед вами два фильма. Фильм, который сделан на украинском языке, – налог 10%. Фильм, который делается на русском языке, – оставляем налог, который был", – высказался он.

"Вы считаете, что потребовались бы квоты? Я вам отвечу очень быстро. Через год я как бизнесмен и все крупные телевизионные бизнесмены без закона о квотах, без этих палок, перешли бы в основном на украинский язык и все", – считает шоумен.

Зеленский также против финансирования украинского кинопродукта из бюджета: "Забудьте о государственных деньгах. Это же просто, простите меня, подарки. Что значит государство дает тебе деньги на кино, а ты потом государству не возвращаешь. Почему? Потому что. Это что такое, это государственные деньги, это откуда?".

"Поэтому, когда у тебя такой подход в целом, что мы должны поднять украинскую культуру, украинское кино, это должно быть модным, мы должны с вами делать, давайте с вами мирно и спокойно сговоримся", – сказал он.

"Мне как телевизионщику не нужны государственные дотации, можно было мне просто снизить налог и в этом меня убедить. Я думаю, что в любом вопросе всегда есть этот момент. Говори с обществом, говори с профессионалами и принимай взвешенные решения", – добавил Зеленский.

Он планирует коммуницировать с гражданами через соцсети, развивая идею "электронной страны".

Напомним, сам Зеленский в быту русскоязычен, его телевизионный контент – преимущественно тоже. Интервью "РБК-Украина" Зеленский также дал на русском языке.