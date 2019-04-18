В Кремле проходит встреча президентов Эстонии и России

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время визита в Москву встретилась в Кремле со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

По сообщению пресс-службы Кремля, в ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по тематике поддержания стабильности и безопасности в балтийском регионе.

На встрече президентов присутствуют также министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Орешкин, помощник президента по вопросам внешней политики Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, с одной стороны, и глава канцелярии президента Тийт Рийсало, посол Эстонии Маргус Лайдре и переводчик Дмитрий Миронов, с другой.

Владимир Путин отметил, что отсутствие контактов между официальными лицами, между соседями — это ненормально.

"У нас объективно есть общие интересы, связанные с регионом Балтийского моря, здесь и вопросы безопасности, и вопросы экологии, вопросы, связанные с транспортом, с транзитом. В общем, вопросов много, конечно", — цитирует слова Путина rus.delfi.ee.

После встречи глав государств запланирована пресс-конференция по ее результатам.

Керсти Кальюлайд прибыла в Москву рано утром 18 апреля, чтобы принять участие в торжественном открытии отреставрированного посольства Эстонии, а также встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Здание посольства Эстонии в Малом Кисловском переулке в 1920 году было передано Эстонской контрольной комиссии, которая фактически представляла интересы этой страны в советской России. Спустя год в Москву прибыл первый эстонский посол. После присоединения Эстонии к СССР в здании находилось представительство Эстонской ССР при Совете Министров Советского Союза. В 1991 году, после признания Москвой независимости Эстонии здание вновь стало посольством. С конца 2016 года здание находилось на ремонте.

Во время торжественной церемонии открытия Керсти Кальюлайд отметила, что посольство Эстонии в Москве - одно из самых близких к Кремлю. "К сожалению, эта близость не всегда отражалась в политике". Президент надеется, что открытие посольства даст толчок и в развитии эстонско-российских отношений, но быстрых развитий в этом плане ждать не стоит.

"Это наша первая дипломатическая миссия. Естественно, что в первую очередь мы обратили внимание на наших соседей", - сказала президент Кальюлайд в своей речи.

У посольства Эстонии в Москве собралось около 30 человек из партии Владимира Жириновского ЛДПР, чтобы выразить свой протест. Члены партии стоят с плакатом "Защитим русских везде".

Информационное агентство "Спутник" выдвинуло теорию, почему эстонское посольство выкрасили в желтый цвет - якобы чтобы не было видно, когда его закидывают яйцами

В пятницу Кальюлайд возложит венок к памятнику жертвам репрессий и уже во второй половине дня вернется в Таллинн.