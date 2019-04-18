Россия запретила экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов

Премьер России Дмитрий Медведев утром 18 апреля объявил, что Россия с 1 июня установила запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Позже премьер пояснил, что поставки все-таки смогут осуществляться "по отдельным разрешениям".

"Можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и вот те же самые нефть и нефтепродукты", - сказал он на заседании правительства.

Также Россия ввела запрет ввоз с территории Украины в Россию продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки. "Стоимость этих товаров за прошлый год составила почти 250 миллионов долларов", - заявил Медведев на заседании правительства.

"Мы вынуждены защищать свои интересы и принять ответные меры", - сказал премьер, объясняя новые запреты. По словам премьера, их причиной стали "недружественные действия Украины".

Что это были за действия - Медведев не пояснил. Однако 16 апреля Международный арбитражный суд принял решение взыскать с России в пользу компании "Укрнафта" более $44 млн компенсации за "национализацию" имущества после аннексии Крыма. В Министерстве юстиции России заявили, что Москва не признает законность решения арбитража.

Украина ввела санкции против России в 2014 году после аннексии Крыма и начала конфликта в Восточной Украине. Всего в санкционном списке значатся 786 юридических лиц и 1759 физических, в том числе олигархи Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и глава "Газпрома" Алексей Миллер

В июле 2018 года Киев также добавил в санкционный список российские партии, Центральную избирательную комиссию (за проведение выборов в Крыму) и семьи Ротенбергов. Ограничения коснулись российских компаний, торгующих с так называемой "ЛНР" и возящих грузы через закрытые пункты пропуска ("РЖД Логистика", ООО "Промкомплекспласт", ООО "Газголдер" и других). В марте 2019 года Украина также наложила санкции на крымские музеи, российские издательства, а также на компании, которые были вовлечены в процесс строительства моста в Крым и лиц, имевших отношение к захвату украинских моряков в Керченском проливе и выборам в "ДНР" и "ЛНР".

В ответ Россия ввела эмбарго из Украины промышленных и сельскохозяйственных товаров, а также сырья и продовольствия, производимых в Украине или перемещаемых через ее территорию. Также Россия расширила список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых введены санкции: сейчас в нем 567 человек и 75 компаний.