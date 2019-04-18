The Insider: Взломанная переписка указывает на финансирование Зеленского людьми Суркова

Во вторник Служба безопасности Украины заявила, что официально проверяет информацию о финансировании кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского со стороны представителей российских спецслужб, связанных с пророссийскими вооруженными формированиями, которые воюют на Украине под флагами "ДНР" и "ЛНР".

Сведения об этом появились благодаря взломанной переписке ополченца "ДНР" Дмитрия Хавченко, оказавшейся в открытом доступе, пишет The Insider. Изданию удалось проверить подлинность переписки, а также выяснить, что еще несколько лет назад люди из окружения идеологов проекта "Новороссия" Владислава Суркова и Константина Малофеева готовили еще один проект "Буратино" - по смене власти в Киеве посредством продвижения кандидата-"шута".

7 апреля украинский центр "Миротворец" обратился к украинским силовикам с обращением, в котором указал, что "25 февраля 2019 года офицер российских спецслужб Пинчук Андрей Юрьевич, после согласования с пока неизвестными лицами, дал непосредственное указание фактическому владельцу криптобиржи WEX и боевику из "ДНР" Хавченко Дмитрию Васильевичу периодически выводить из криптовалют в наличную форму значительные суммы денег с целью дальнейшей их передачи по имеющимся каналам для финансирования предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского".

"Учитывая, что указанные действия российских спецслужб несут угрозу национальной безопасности Украины, информируем вас для принятия дальнейших неотложных решений", - заключили в "Миротворце".

В обращении авторы сослались на взломанную переписку бывшего участника вооруженных формирований "ДНР" Дмитрия Хавченко, который в настоящий момент руководит крымским отделением Союза добровольцев Донбасса. Хавченко - человек Александра Бородая, который, в свою очередь, работал пиарщиком у миллиардера Константина Малофеева, которого подозревают в финансировании "ДНР" и "ЛНР". После начала политического кризиса на территории Донбасса в 2014 году Бородай был провозглашен премьер-министром "ДНР".

Полковник ФСБ Андрей Пинчук, засветившийся в переписке, также принимал активное участие в этих событиях и был назначен в тот период "министром госбезопасности ДНР". В тот же период министром обороны "ДНР" был Игорь Гиркин (Стрелков), который ранее также работал у Малофеева и не скрывал, что является полковником ФСБ России.

Сегодня Пинчук возглавляет Московское отделение Союза добровольцев Донбасса, Эту организацию курирует Владислав Сурков, которого раньше называли "серым кардиналом Кремля". Занимая пост помощника президента РФ, Сурков в 2014 году и позднее курировал "украинское" направление внешней политики.

Судя по переписке, в ночь на 25 февраля 2019 года Андрей Пинчук сигнализировал Дмитрию Хавченко о том, что следует перевести "первые 200 тысяч" на "акции комика", а остальное будет решаться в зависимости от результатов социологии. Хавченко через несколько часов отвечает, что начинает "вывод из крипты" и что деньги придут адресату в течение недели.

На следующий день Хавченко пишет письмо на адрес штаба Зеленского в городе Николаев (mykolaiv@ze2019.com), где стоят лишь две цифры - 4 и 200. Как можно понять по контексту предыдущего письма, подразумевается, что согласовано 4 транша по 200 тысяч.

Достоверность почтового ящика The Insider удалось установить, поговорив с другими участниками переписки Хавченко, чьи письма также были обнаружены в этом массиве. Также The Insider удалось найти старое резюме Пинчука, где указан именно этот email адрес.

Кроме того, в метаданных этих писем не обнаружены никакие следы фальсификации переписки. Сам Хавченко в разговоре с The Insider заявил, что пересылку денег штабу Зеленского комментировать не хочет. Связаться с Пинчуком The Insider не удалось. В пресс-службе Зеленского сообщили, что считают "все это 100% фейком, первоисточником которого стал "Миротворец".

The Insider сомневается, что до дня выборов СБУ успеет дать официальный ответ о подлинности писем. Однако есть косвенные данные, позволяющие считать такое финансирование вероятным. Еще в 2014 году у Суркова был план финансирования кандидата-комика. Этот план вспыл в том же году после взлома переписки партии ЛДПР. Там обнаружились документы, связанные с Донбассом. Среди них были служебные записки с печатями и подписями, копия паспорта Пушилина (человек Суркова, один из лидеров "ДНР") и другие документы. В этих массивах были также и документы о проекте "Буратино", который разработала команда Пушилина, а реализовывать его было поручено перебежчику из СБУ Егору Соболеву.

Авторы проекта отмечали, что на Украине "высок протестный электорат", возникший вследствие недовольства действиями "новой майданной власти". "В этой ситуации достаточно большой (около 40% по последним социологическим исследованиям) протестный электорат готов голосовать хоть за "черта лысого", только не за существующие известные партии и таких же политиков", - отмечали составители проекта "Буратино".

Они рекомендовали в буквальном смысле использовать образ Буратино, который является "идеальным объектом для создания правильных шуток", высмеивающих политических оппонентов. Авторы проекта были уверены, что действия их кандидата невольно начнут освещать даже "враждебные" СМИ. "Корреспонденты будут вынуждены вставлять сюжеты про "похождения Буратино" в свои новостные сюжеты, поскольку они будут скрашивать их нудный поток видеокадров "флагомахательства" и "мегафоношипения" очередных "патриотов", рвущихся к власти".

По мнению авторов проекта, этот эффект "уже был успешно опробован нами на кандидате Дарте Вейдере, за которым в предвыборной гонке представители СМИ открыли настоящую охоту, вынуждая его давать по 50 интервью в день".

"Концепция проекта не свидетельствовала о высоком интеллекте ее создателей, но подразумевала вполне основательное финансирование", - отмечает The Insider. Планировалось выделить сотни тысяч долларов на раскрутку "кандидата-комика Буратино".

Примечательно и то, что Хавченко стал владельцем биржи криптовалюты WEX (бывшая BTC-e), объем которой оценивают в 500 млн долларов. Сам Хавченко никогда не имел никакого отношения к криптовалютам и не имел средств, чтобы инвестировать в какой-либо бизнес, поэтому он считался номинальным владельцем. Реальным же владельцем биржи называли Константина Малофеева, хотя он это отрицал. Владельцы собирались продать биржу, но сделка сорвалась, после чего (по официальной версии) один из ее создателей, скрывающийся под ником admin, сбежал, и у пользователей исчез доступ к кошелькам. Хавченко утверждал, что будет бороться за возвращение доступа, и даже грозился подключить коллекторов и правоохранительные органы.

Между тем обнародованная переписка свидетельствует, что в феврале этого года Хавченко продолжал активно обналичивать криптовалюту, то есть доступ к кошелькам у него был. Теперь обманутые инвесторы могут потребовать у Хавченко и Малофеева возмещения убытков.