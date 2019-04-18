В Москве суд продлил арест задержанным близ Керченского пролива украинским морякам

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест 12 украинским морякам, которых российские пограничники задержали во время инцидента близ Керченского пролива. Судья Сергей Рябцев в среду, 17 апреля, удовлетворил ходатайство представителей ФСБ о продлении меры пресечения до 24 июля.

Вначале срок ареста продлили капитану катера "Бердянск" Роману Мокряку, а также матросам Евгению Семидоцкому, Андрею Опрыско и Сергею Цыбизову. Затем под стражей также были оставлены старшие матросы Михаил Власюк и Вячеслав Зинченко, капитан "Бердянска" Денис Гриценко и офицер контрразведки СБУ Андрей Драч. Далее оглашены аналогичные решения в отношении матросов Богдана Головаша и Сергея Попова, старшего матроса Владимира Терещенко и мичмана Андрея Шевченко.

Заседание в закрытом режиме

Суд также рассмотрит продление ареста в отношении еще 12 моряков. Заседание проходит в закрытом режиме, на нем присутствует украинский омбудсмен. В ходе заседания задержанные отказались давать показания.

25 ноября в ВМС Украины сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира в Черном море на подходе к Керченскому проливу. В Киеве утверждают, что погранслужба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, пытавшихся пройти через Керченский пролив в Азовское море. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также повреждены морские суда. Позднее экипажи украинских судов — в общей сложности 24 человека — были арестованы.

В ФСБ России заявили, что катера и буксир, которые следовали из Одессы в Мариуполь, были задержаны за "пересечение государственной границы РФ" и за неправомерный заход во временно закрытую акваторию территориального моря России.

Европейский Союз ввел санкции в отношении восьми граждан РФ, причастных к конфликту близ Керченского пролива. Кроме того, штрафные меры в связи с инцидентом ввели США, Канада и Австралия.