"Для нас Турция является абсолютным приоритетом": Лукашенко сдал Россию?

"Для нас Турция является абсолютным приоритетом", — заявил Александр Лукашенко 16 апреля в Анкаре по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"Мы высоко ценим нашу дружбу и нацелены на дальнейшее продуктивное всестороннее взаимодействие, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба. — Дорогой Реджеп, у нас было много тем (мы их не озвучиваем), которые проверяли нашу дружбу, надежность, прежде всего белорусов. Я не думаю, что сегодня ты можешь нас в чем-то упрекнуть. Мы всегда были нацелены на добрые отношения, соблюдали наши договоренности и, если обещали, чего бы нам ни стоило, всегда делали. Так будет впредь".

По мнению Лукашенко, белорусско-турецкие отношения открывают новую веху в своей истории. "Люди ждут новой вехи, как сказал президент [Эрдоган] в начале переговоров один на один, и наша сегодняшняя встреча положила начало новому уровню взаимоотношений во всех сферах. Главное сейчас профильным министрам, правительству исполнить наши договоренности. Полагаю, что нынешний уровень развития партнерства позволяет ставить еще более амбициозные цели", — сказал белорусский руководитель.

Президент Турции напомнил, что в 2016 году стороны поставили задачу достичь уровня товарооборота в 1 млрд долларов. В прошлом году этот показатель составил 984 млн. "Мы решили еще больше поработать над этим вопросом и увеличить товарооборот до 1,5 млрд. Турция и Беларусь имеют такой потенциал", — считает Эрдоган.

Лукашенко отметил, что современный уровень товарооборота не соответствует потенциалу белорусско-турецких отношений. "Я не думал, что мы так быстро достигнем этого рубежа. И сегодня мы уже говорим о полутора миллиардах. Я пообещал президенту Турции, что у нас никогда не будет никаких закрытых тем в наших отношениях — будь то поставки продовольствия или сотрудничество по линии военно-промышленного комплекса. Мы в этом отношении полны решимости делать серьезные и радикальные шаги", — подчеркнул официальный белорусский лидер.

Лукашенко в Турции: надо ставить еще более амбициозные цели

Он сообщил, что во время сегодняшних переговоров стороны "открыто и конструктивно обсудили весь спектр важных тем двусторонней повестки дня". "В политической сфере у нас нет абсолютно никаких разногласий, в том числе по важнейшим международным вопросам. Наши точки зрения абсолютно совпадают", — заявил Лукашенко.

Основой сотрудничества является экономика, отметил он. Стороны определили приоритетные направления в области торговли и инвестиций, обсудили перспективы реализации совместных проектов в машиностроении, сельском хозяйстве, строительстве, финансах, химической и легкой промышленности.

"Хорошо, что от простой торговли мы постепенно переходим к более продвинутой форме экономического взаимодействия — промышленной кооперации. Сборка тракторов МТЗ в Турции свидетельствует о наших серьезных намерениях на этом направлении. Вместе будем трудиться над аналогичными проектами по другим видам белорусской техники", — сказал Лукашенко.

В индустриальной зоне "Кырыккале" в 80 км от Анкары в апреле был собран первый белорусский трактор. Перед переговорами его продемонстрировали Александру Лукашенко. Сборочное производство трактора Belarus в Турции планируется начать в июле. Поддержку оказывает Азербайджан. "Мы это сделали с опережением вместе с нашими турецкими друзьями и представителями Азербайджана. Очень интересная форма. Думаю, что немного таких примеров в мире, когда по белорусским технологиям мы начали производство в одной из стран, а потом вместе пришли в дружественную Беларуси и Азербайджану Турцию", — сказал белорусский руководитель.

Отдельное внимание на переговорах было уделено вопросам стимулирования торгово-экономического сотрудничества, отмечается в релизе. В их числе — оптимизация логистических маршрутов при организации доставки грузов, продолжение создания в Беларуси банка с турецким капиталом, локализация совместных производств на территории двух стран. "Мы ждем ваш банк в Беларуси. Готовы к тому, чтобы вы могли приобрести белорусский банк или войти в капитал какого-то белорусского банка", — предложил Лукашенко.

Беларусь, по его словам, заинтересована в дальнейшем расширении контактов в сферах технологий, инноваций, образования.

По итогам переговоров подписан пакет документов. Заключены межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере образования, меморандум о сотрудничестве между министерствами юстиции, меморандум о взаимопонимании между Государственным военно-промышленный комитетом Беларуси и Президиумом оборонной промышленности Администрации президента Турции.

Национальная академия наук Беларуси и Министерство промышленности и развития Турции подписали меморандум о научно-техническом сотрудничестве в Антарктике. Подписаны дорожная карта развития сотрудничества между НАНБ и Научно-исследовательским советом Турции на 2019-2021 годы и протокол 10-го заседания белорусско-турецкой межправительственной экономической комиссии.