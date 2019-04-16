В России предложили ввести платные перекрестки для борьбы с пробками

В обозримом будущем в России могут появиться перекрестки и участки дорог, проезд по которым в определенные часы будет платным для водителей. Об этом сообщили в Национальной технологической инициативе (НТИ) "Автонет".

По мнению представителей НТИ, такая мера позволит бороться с пробками на загруженных дорогах и перекрестках – из-за введения платных часов водители начнут тщательнее планировать свои маршруты и время поездок, передает РИА "Новости".

"Затор в пробке означает рост расхода бензина, дополнительную амортизацию транспорта, помехи в рабочем графике людей, которые застряли на дороге", – напомнили в организации, добавив, что мировые потери от пробок для экономики государств составляют от 4 до 15% ВВП.

В качестве примера успешного внедрения платных перекрестков в "Автонете" привели эксперимент в Стокгольме: после установки на перекрестках радаров и камер, которые фиксировали проезжающие машины для списания денег со счетов владельцев, пробки уменьшились на 22%, количество ДТП сократилось на 10%, а содержание СО2 в воздухе снизилось на 14%.

Эксперимент по внедрению платных перекрестков планируется провести в 2020 году в рамках проекта "Умный город". Где именно будут проверять эффективность такого метода борьбы с пробками, пока неизвестно, но в число потенциальных кандидатов входят Липецк, Нижний Новгород и Ульяновск.

Напомним, в феврале в "Автонете" рассказали о разработке мобильного приложения для вызова беспилотных такси. Поездка в таком такси будет стоить меньше, чем в обычном, а по пути пассажи сможет пообщаться на разные темы с виртуальным таксистом. О сроках запуска приложения не сообщалось, но сперва его разработчикам нужно будет заключить соглашения с компаниями, которые планируют использовать беспилотные такси.