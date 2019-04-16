Норвежца Фруде Берга приговорили в России к 14 годам колонии за шпионаж

Мосгорсуд 16 апреля в закрытом режиме приговорил к 14 годам строгого режима гражданина Норвегии Фруде Берга, признав его виновным в шпионаже против России.

62-летний Берг – бывший пограничный инспектор округа Финнмарк, который находится на севере страны на границе с Мурманской областью. В 2014 году он вышел на пенсию, а с 2017 года, по версии российских следователей, ездил в командировки в Россию по просьбе сотрудников Военной разведывательной службы Норвегии. Washington Post в заметке о деле Берга сообщала, что Берг был в России по делам церкви, а также занимался организацией фестиваля норвежско-русской культуры.

"Я могу гарантировать, что он не был шпионом", – заявил о Берге мэр Киргенеса Руне Рафаэльсен.

13 декабря 2018 года норвежец был арестован во время поездки в Москву. Российские следователи утверждают, что Берг якобы собирал информацию о российских атомных подлодках, которые ему передавал сотрудник российского оборонного предприятия. "Росбалт" ранее называл его имя: 24-летний гражданин России Алексей Житнюк, он ранее также был арестован по подозрению в госизмене. Адвокат Берга Илья Новиков со ссылкой на своего подзащитного заявлял, что Берг не был знаком с Житнюком.

Следствие также утверждало, что Берг отправил по почте несколько конвертов с наличными деньгами и шпионскими инструкциями женщине по имени Наталья, и это было частью его задания. По версии Берга и его защиты, он не признал себя виновным в шпионаже, а деньги его попросил передать в Москву его норвежский знакомый. Защита, однако, не исключала, что Берга могли использовать "втемную" настоящие шпионы, так как посчитали его подходящей кандидатурой для выполнения курьерской работы.

Защита Берга после оглашения вердикта заявила, что он не будет обжаловать приговор, но будет просить о помиловании.