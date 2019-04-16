Сотрудники службы пожарной охраны ВАКФа нейтрализовали очаг возгорания.
В этом инциденте никто не пострадал. Ведется расследование обстоятельств возникновения пожара.
|13:00
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Вечером в понедельник, 15 апреля, по неизвестной причине вспыхнул огонь на охранном пункте ВАКФа на Храмовой горе. Помещению причине ущерб.
Сотрудники службы пожарной охраны ВАКФа нейтрализовали очаг возгорания.
В этом инциденте никто не пострадал. Ведется расследование обстоятельств возникновения пожара.