На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар

NEWSru.co.il

Вечером в понедельник, 15 апреля, по неизвестной причине вспыхнул огонь на охранном пункте ВАКФа на Храмовой горе. Помещению причине ущерб.

Сотрудники службы пожарной охраны ВАКФа нейтрализовали очаг возгорания. В этом инциденте никто не пострадал. Ведется расследование обстоятельств возникновения пожара.

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