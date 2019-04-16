Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров

Недалеко от поместья одного из кандидатов в президенты, киевские силовики задержали группу вооруженных мужчин, которые готовили "убийство из мотивов мести". По информации генпрокурора, эти люди ожидали криминального авторитета.

В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов "Обозреватель", УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин. Все они, как указал на своей официальной странице в Facebook бывший советник главы украинского МВД, депутат Антон Геращенко, "готовили убийство из мотивов мести".

О задержании такой вооруженной группы в своем Facebook также рассказал генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его данным, мужчины ожидали криминального авторитета.

Всего в отделение милиции были доставлены три человека. Глава надзорного ведомства уточнил, что при задержании они оказали вооруженное сопротивление. По предварительным данным, группа готовила физическую расправу над львовским криминальным авторитетом, указал Луценко. Заказ мужчины, по его данным, получили от неустановленных пока лиц. Известно, что заказчики — жители Львовской области, добавил чиновник.

Расправа, по его информации, должна была статью "местью за заказ организованного покушения на убийство 29 августа 2016 на львовского бизнесмена Богдана К.".

Геращенко в свою очередь уточнил: "Преступники затаились в лесу, рядом с дорогой, которая ведет из поселка Иванковичи и коттеджного поселка "Жемчужина Италии". Мужчины, по его словам, переоборудовали джип Toyota Prado "под своеобразную "тачанку", установив вместо задних сидений крупнокалиберный пулемет ДШК, убойная дальность которого составляет более трех км".

Теперь полиция, добавил парламентарий, проверяет информацию, почему эта группа вооруженная людей "находилась в непосредственной близости к коттеджному поселку, в котором проживает один из кандидатов в президенты" Украины.

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Остальных деталей о происшествии депутат и генпрокурор не приводят. По данным УНИАН, после задержания мужчин с оружием будут открыты сразу несколько уголовных производств.

Владимир Зеленский является одним из кандидатов в президенты Украины. Вместе с действующим главой государства он вышел во второй тур выборов, который состоится 21 апреля. По итогам первого тура голосования ни одному из политиков не удалось заручиться поддержкой более 50% голосов. Во втором туре победителю нужно будет набрать простое большинство голосов.