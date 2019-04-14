Британский стендап-комик пошутил про инсульт и умер

60-летнему британскому комику Яну Когнито стало плохо во время выступления в баре в британском городе Бистер.

В ходе выступления Когнито пошутил, что когда он очнется после инсульта, то сможет разговаривать на валлийском. Через 10 минут ему стало плохо, и он присел на стул на сцене.

По словам ведущего Эндрю Берда, публика не сразу поняла, что произошло, и некоторое время зал продолжал смеяться, приняв происходящее за актерскую игру.

Когнито почувствовал себя плохо еще перед выступлением, но настоял на том, чтобы выйти на сцену.

"Все было как обычно, он громко и бодро шутил. Я еще подумал, как здорово он выступает", - сказал Берд.

Незадолго до того, как ему стало плохо, артист даже перекинулся с Бердом шутками по поводу своего здоровья, обратившись к зрителям со сцены: "Представьте, я бы тут умер прямо перед вами".

Когда Когнито тяжело задышал, а затем опустился на стул и несколько минут сидел неподвижно, все, включая ведущего, подумали, что он разыгрывает сцену. Затем Берд подошел проверить, все ли с ним в порядке.

Приехавшие медики констатировали смерть Когнито прямо на сцене.

Когнито (настоящее имя - Пол Барбьери) родился в Лондоне в 1958 году и выступал с середины 1980-х.

Товарищи по сцене описывали Когнито как "первоклассного комика" и с уважением отмечали его поддержку молодых артистов.

Многие коллеги-артисты отдали дань уважения артисту, написав теплые слова в своих социальных сетях.