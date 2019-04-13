Навка осталась самой богатой из жен кремлевских чиновников

Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка осталась самой богатой среди жен сотрудников администрации президента, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля. В 2018 году Навка заработала 218,6 миллиона рублей - почти в 20 раз больше мужа, который задекларировал доход в 12,8 млн рублей.

"Открытые медиа" обратили внимание, что из декларации исчезла квартира Навки в США. Песков сообщил РБК, что квартира была продана по цене ипотеки, и дохода от ее продажи нет. Он отметил, что американская квартира у Навки была "только де-юре".

"У нас, если ты берешь квартиру в ипотеку, она числится на банке, а в США - на тебе. Поэтому де-юре квартира числилась на ней, но де-факто этой квартиры у нее никогда не было, потому что она уехала из Америки, приехала жить в Россию, и квартира так и осталась висеть в этой ипотеке", - объяснил пресс-секретарь президента.

Недвижимость была продана сейчас, потому что Навке "пришлось этим заниматься самой", сообщил Песков, не ответив на вопрос о стоимости квартиры. Также из декларации Навки пропал автомобиль Lexus RX 350, который числился за ней в 2017 году.

У супруги президентского пресс-секретаря остались в собственности три квартиры, два жилых дома и два земельных участка (все в России), а также автомобили Mercedes-Benz CL 63 AMG, Mercedes-Benz GLE 63 и мотовездеход Yamaha.

Из декларации следует, что от квартиры за рубежом избавился и один из сыновей Пескова. Информация о квартире площадью 180 кв. м во Франции, которая была у него в пользовании, значилась в декларации за 2017 год. "Теперь сын живет со мной в Москве и квартирой не пользуется", - пояснил Дмитрий Песков "Открытым медиа".

Доходы самого представителя Кремля оказались выше, чем заработок его начальника - главы администрации президента Антона Вайно: тот в прошлом году заработал лишь 9,6 млн рублей.

Среди высокопоставленных сотрудников администрации президента зарубежную недвижимость не задекларировал никто. Зато квартиры за границей нашлись у членов правительства и членов их семей. Так, у вице-премьера Ольги Голодец есть квартиры в Италии и Швейцарии, у жены министра спорта Павла Колобкова - в Испании, а у министра труда Максима Топилина - в Болгарии.

Второе по доходам место среди супругов кремлевских чиновников занимает жена полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова - в 2018 году она заработала 17,7 млн рублей. На третьем месте - супруга начальника управления по общественным связям и коммуникациям Александра Смирнова, которая заработала 14,4 млн рублей.

В феврале журналисты The Guardian совместно с центром "Досье" выяснили, что Навка задолжала налоговой службе США не менее 10 миллионов долларов и не выплатила вместе с бывшим мужем Александром Жулиным как минимум два ипотечных кредита.

Журналисты также писали, что, став женой Пескова, Навка не закрыла швейцарский счет, что является нарушением российского законодательства. Сами супруги заявили, что у Навки не осталось счетов в зарубежных банках.