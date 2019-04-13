Путин: призыв в армию постепенно будет уходить в прошлое

Президент России Владимир Путин считает, что призыв в армию рано или поздно уйдет в прошлое, сообщает ТАСС. "Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование. Тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней", - заявил он на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" в Подмосковье в пятницу.

Президент России Владимир Путин считает, что призыв в армию рано или поздно уйдет в прошлое, сообщает ТАСС. "Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование. Тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней", - заявил он на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" в Подмосковье в пятницу.

Президент пояснил, что военная техника становится сложнее, как и задачи, стоящие перед войсками. Все это требует профессиональной армии. Путин добавил, что некоторые страны все-таки не отказываются от призыва полностью, так как перед военнослужащими всегда остаются задачи, не требующие глубокой квалификации.

Кроме того, глава государства прокомментировал просьбу одного из участников встречи предусмотреть отсрочку для молодых специалистов космической отрасли, напомнив, что в Минобороны есть научные роты, а также специальный центр, позволяющий служить, не теряя квалификации. По словам Путина, конкурс туда достигает пяти человек на место.

В заключение Путин напомнил, что срок службы по призыву в России сейчас минимальный, но при этом подчеркнул, что "надо, конечно, чтобы отрасль не теряла кадры".

Ранее Путин уженесколько раз упоминал о возможности отменить призыв. Так, на встрече с участниками конкурса WorldSkills в октябре 2017 г. он заявил о том, что призыв на срочную службу скоро "станет неактуальным". Но к изменению законодательства о призыве российские законодатели пока не приступили.

Сейчас обязательная военная служба по призыву в РФ длится один год. Весной 2019 года военкоматы отправят на службу около 135 тысяч человек. В армию призывают мужчин от 18 до 27 лет, которые не проходили военную службу в России и не имеют отсрочки от призыва.