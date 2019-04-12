В Минске уже открыто обсуждают угрозу аннексии со стороны Путина

В Беларуси обсуждается идея, что суверенитет страны находится под угрозой - якобы, есть риск, что вскоре союзное для России государство может быть включено в состав РФ посредством конституционной реформы.

Об этом в открытом письме на имя Александра Лукашенко заявил белорусский философ и методолог Владимир Мацкевич. Это письмо, датированное 8 апреля, вызвало широкую дискуссию в Беларуси.

Мацкевич в своем письме, опубликованном в Facebook, утверждает, что под руководством Лукашенко Белоруссия теряет свой суверенитет и вскоре подпадет под внешнее управление группировки, засевшей в Кремле, "которая лоббирует продолжение той политики России, которую она сейчас проводит". "Объективно России не нужно аннексировать Беларусь. Это нужно только некоторой властной группировке", - пишет философ.

"Рабочие группы, органы т.н. "Союзного государства" - это все ваши с Путиным инструменты, они не имеют ни собственной воли, ни собственной позиции... Они механически бездумно исполняют приказ... Вы сами до этого довели ситуацию. Подписывали соглашения с попустительским Ельциным, а иметь дело пришлось с жестким и авторитарным Путиным. К тому же, Путиным в тяжелом положении, у которого нет пространства для маневра и не так уж много вариантов... Надеюсь, что Путин пока еще не выставил вам ультиматум. То есть, не поставил вас в безвыходное положение. А он это может! И не остановится ни перед чем, если у него не будет других вариантов для достижения своих целей, кроме аннексии Беларуси и ликвидации нашего суверенитета", - заключает Мацкевич.

Он отмечает тот факт, что Конституцию собрались менять одновременно и в России, и в Беларуси. "Эта синхронность меня очень пугает. Кроме того, неофициально в России говорят о придании соглашениям о "Союзном государстве" статуса Конституционного акта. А это уже прямая угроза суверенитету", - пишет философ.

Чтобы угроза потери суверенитета не стала реальностью, Мацкевич предлагает для разработки и принятия новой Конституции Беларуси "созвать Учредительное собрание, делегаты которого были бы наделены полномочиями до принятия новой Конституции на всенародном референдуме, организация которого входят в обязанности Учредительного собрания".

"Я не буду отправлять это письмо вам лично в администрацию. Мне совсем не интересно получать формальную отписку по шаблону "об обращениях граждан", я заранее знаю, что там будет написано. Я просто опубликую его. Ведь вы и без меня, без этого письма знаете все, о чем я говорю. Я вас ничем не удивил, не открыл ничего нового. Это нужно знать не вам, а беларусскому обществу, гражданам Беларуси. Но гражданам надо знать не только то, о чем я здесь пишу. Мне, нам, обществу, нации и стране надо знать, что вы собираетесь делать, чтобы предотвратить эти угрозы. Все остальные проблемы мы, народ, будем решать по мере поступления", - обращается Мацкевич к главе белорусского государства.

В интервью DW он отметил, что, конечно, боится последствий за такой выпад в адрес властей.

"Я боюсь последствий, но не таких, как можно подумать. Я не боюсь репрессий властей в мой адрес, хотя понимаю, что они могут быть. В этом смысле любой активный человек в Беларуси может стать жертвой репрессий, даже не совершая подобных поступков. Я боюсь другого. Написать это письмо меня побудило высокое напряжение, которое чувствуется сейчас в белорусском обществе. Поэтому я боюсь, чтобы это напряжение не вылилось в какие-нибудь опасные действия, чтобы люди не сорвались и не стали устраивать демарши, дебоши вплоть до терактов", - говорит Мацкевич.

По его словам, растущее напряжение в обществе связано с грядущими выборами - на 2020 год в стране назначены парламентские и президентские выборы, однако, по сообщениям прессы, одни из них могут пройти уже в конце 2019 года. И, конечно, это связано с постоянно просачивающейся в СМИ информацией о том, что готовится "инкорпорация Беларуси в Россию, так называемый аншлюс".

В России же полным ходом уже идет убеждение общественного мнения в том, что Беларусь вот-вот попадет в объятия русского брата.

"У меня есть основания полагать, что в конституции России и Беларуси будут введены слова о приоритете Союзного договора над законами России и Беларуси, - предупреждает Мацкевич. - На юридическом уровне это может быть преподнесено как объединение равных партнеров, но на самом деле это глупость. Никакого равноправного союза Беларуси и России быть не может - в странах слишком разное и демографическое положение, и экономическое, и характер политического режима. Поэтому для Беларуси такой союз будет означать аннексию".

"В России должны знать, что нет никаких законных оснований, нет благовидных предлогов поглотить Беларусь без суверенного решения народа. Понятно, что России не нужно аннексировать Беларусь, это нужно путинскому режиму. И я не исключаю, что сценарий с изменением конституций может быть отодвинут "в дальний ящик", если в Кремле найдут более оптимальный и дешевый вариант сохранения путинского режима. А если нет - мы за это время должны успеть подготовить общественное сознание в Беларуси", - предупреждает философ.