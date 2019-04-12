Кадыров рассчитывает, что "Газпром" простит чеченцам долги, как Путин прощает их африканцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассчитывает, что компания "Газпром межрегионгаз Грозный" после решения Верховного суда республики отменить постановление о списании долгов за газ с населения урегулирует вопрос с задолженностью. В качестве аргумента в пользу списания долгов Кадыров привел в пример щедрость Кремля, который активно и охотно списывает долги другим государствам. В частности, это происходило под предлогом оказания помощи голодным африканским детям.

"Мы выражаем надежду на то, что руководство ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" теперь проведет инвентаризацию, определит не подлежащие по закону взысканию долги, примет меры для наведения максимального порядка в этом вопросе. Нам известно, что эта работа уже начата. Динамика платежей растет, снижаются потери газа в сетях. За первые два месяца 2019 года собрано 1,177 млрд рублей платежей, что на 271 млн рублей больше аналогичного периода прошлого года", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Необходимость списания долгов Кадыров объяснил "международной практикой". "Во всем мире существует практика прощения долгов, в том числе межгосударственная. Это когда государство-кредитор списывает задолженности в силу различных обстоятельств или за давностью лет, - написал лидер Чечни. - Мы знаем, что наша страна простила многим государствам старые долги. И этот жест доброй воли всеми принимается положительно. Чечня и ее народ надеются, что в силу сложившихся особых обстоятельств государство и компания пойдут им навстречу. И такое решение будет справедливым. Мы и впредь намерены предпринимать всевозможные законные шаги, направленные на справедливое и взаимоприемлемое решение этого важного вопроса".

Кадыров также намекнул на то, что большие долги за газ могут быть фиктивными, а возникли они в результате "приписок". По словам лидера Чечни, во время боевых действий в республике во второй половине 1990-х - начале 2000-х годов газопроводные сети были практически полностью разрушены, отсутствовала возможность контролировать потребление газа. "Теперь настало время всерьез разобраться и с приписываемыми Чечне долгами газ. В первую очередь следует выяснить, каким образом и по каким параметрам определялась эта сумма задолженности", - подчеркнул он.

В январе этого года Заводской суд Грозного удовлетворил иск заместителя прокурора Чеченской Республики к ООО "Газпром межрегионгаз Грозный". В результате на организацию, которая является дочкой "Газпрома", была возложена обязанность в течение одного месяца списать дебиторскую задолженность от реализации газа для населения, по которой истек срок исковой давности. Общая сумма долгов составила более 9 миллиардов рублей. Их списания в прокуратуре обосновали желанием избежать социальной напряженности.

После этого в ряде регионов тоже потребовали списания долгов населения за газ: в Чувашии, Башкирии, Ставрополье, Оренбургской и других областях. А в КПРФ предложили простить долги по ЖКХ всем россиянам.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил списание долгов спецификой региона. Он заявил, что чеченский народ пострадал от боевых действий и террористов, за которыми стоят некие "глобальные силы". Остальным россиянам он предложил просто порадоваться за чеченцев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что задолженность касается в том числе абонентов, погибших за время боевых действий в Чечне, поскольку местный "Газпром" долгое время не вел учет реальных потребителей. Он пообещал навести порядок в этом вопросе и обрушился на политиков и СМИ, которые "превратили проблему в шоу".

Между тем в компании "Газпром межрегионгаз Грозный" сначала заявили, что списания 9 млрд долгов для жителей Чечни не было, поскольку сумму из судебного решения публично не озвучивали. В то же время о задолженности в 9 млрд рублей говорилось в изначальной версии заметки прокуратуры Чечни. В газовой компании также пояснили, что долги чеченских потребителей накопились сравнительно недавно - в период с 1 января 2007 по 30 сентября 2015 года.

11 апреля 2019 года стало известно, что Верховный суд Чечни отменил решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики. "Решение Заводского районного суда города Грозного отменить, принять новое решение. Исковые требования заместителя прокурора удовлетворить частично", - сказал председательствующий судья.

Исковые требования касаются необходимости проведения инвентаризации при взыскании долгов, в том числе в случае чрезвычайных ситуаций. Прокуратура Чечни заявляла, что "Газпром межрегионгаз Грозный" не проводил ежегодную инвентаризацию долгов за газ среди жителей республики с 2013-го по 2018 год и не составлял документы, необходимые для списания дебиторской задолженности, которая стала безнадежной к взысканию.

Списание долгов под предлогом помощи голодным африканским детям

Российская щедрость, о которой говорил Кадыров, неоднократно демонстрировалась по отношению к африканским странам, например к Мозамбику. Москва списывала долги Мозамбика, и снова давала деньги в долг местным чиновникам, которые подозреваются в коррупции.

В 1999 году Россия как член Парижского клуба кредиторов приняла решение о списании 90% задолженности Мозамбика. Всего тогда, через год после собственного дефолта, РФ списала 14 миллиардов долларов целой группе стран, прежде всего африканских.

"Счастливчиками", прочувствовавшими на себе "щедрость российской души", стали Танзания, Бенин, Мали, Гвинея-Бисау, Мадагаскар, Гвинея, Чад, Йемен, Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне (не считая Мозамбика). Каждому из этих государств списали 60-90% долга, писал "Коммерсант".

В 2013 году власти России и Мозамбика подписали межправительственное соглашение об использовании оставшейся части долга, оценивавшейся тогда в 144 миллиона долларов, на финансирование проектов в области развития Мозамбика.

Окончательно избавившись от долгов перед РФ, Мозамбик сразу же одолжил у швейцарского банка Credit Suisse и российского банка ВТБ еще большую сумму - 2 миллиарда долларов. А после дефолта новый долг тоже стали списывать под предлогом финансирования гуманитарных и социальных проектов в Мозамбике. В дальнейшем американские и британские следователи выяснили, что взятые в кредит при участии ВТБ деньги были частично похищены.

В июле 2017 года руководители крупнейшей в мире гуманитарной организации Всемирная продовольственная программа (ВПП), действующей при ООН, подписали с Министерством экономики и финансов Мозамбика меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым на финансирование Национальной программы школьного питания предлагалось из долга перед Россией на протяжении пяти лет ежегодно выделять по 8 млн долларов. В сообщении российского посольства в Мапуту отмечалось, что эти деньги не только помогут в решении проблемы хронического недоедания в Мозамбике, но и дадут возможность привлечь больше детей в школы.

Согласно прошлогодним расчетам ВПП, выделяемые деньги позволят в течение пяти лет обеспечивать питанием 150 тысяч мозамбикских учащихся. "Инновационный шаг России по конвертации долга поможет накормить целое поколение школьников в Мозамбике", - заявили в ВПП, расхваливая российскую щедрость и приверженность гуманизму.

Добавим, что за 20 с лишним лет Россией было списано около 140 миллиардов долгов, сообщал Utmag. Официальную статистику по подобным непопулярным в глазах граждан РФ решениям Минфин не ведет.