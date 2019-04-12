Компания SpaceX осуществила первый коммерческий запуск тяжелой ракеты-носителя

Компания SpaceX осуществила первый коммерческий запуск: тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy вывела на орбиту саудовский коммуникационный спутник.

Белоснежная ракета с ревом стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Восторженные зрители хором отсчитывали последние 10 секунд до запуска.

Спустя 34 минуты после запуска блестящий серебристый спутник был успешно размещен на орбите.

На посту управления выполнение миссии приветствовали бурными аплодисментами.

Ракета Falcon Heavy обладает тягой 5,1 миллиона фунтов – больше, чем десяток авиалайнеров.

Ракета вывела на орбиту спутник компании Arabsat спустя год после тестового запуска, когда в космос отправился красный электромобиль Tesla Илона Маска, до сих пор блуждающий где-то между Землей и Марсом.

Ракета должна была стартовать с космодрома Космического центра Кеннеди в среду, однако запуск был отложен из-за сильных ветров в верхних слоях атмосферы.

Миссия по выведению 6-тонного спутника Arabsat-6A на геостационарную орбиту в 36 000 км над Землей прошла безупречно.

Спутник создан для предоставления услуг телевидения, интернета, телефонии и безопасной связи клиентам на Ближнем Востоке.

Спустя менее 10 минут полета, в соответствии с графиком, от ракеты отделились три стартовых ускорителя.

Два из них, как и планировалось, благополучно приземлились на специально подготовленных площадках на мысе Канаверал под бурные аплодисменты зрителей. Третий, в соответствии с планом, сел на баржу в Атлантическом океане.

"Три из трех", – констатировал комментатор запуска.

У SpaceX есть две функционирующие ракеты: Falcon 9, совершившая в 2018 году 21 запуск и лидирующая на американском рынке, и Falcon Heavy, разработанная для доставки более тяжелой полезной нагрузки на более дальние орбиты.

Falcon Heavy эквивалентна трем Falcon 9 и имеет тягу в три раза больше.

После успешного тестового запуска контракты на запуск Falcon Heavy заключили ряд американских военных и частных клиентов, а НАСА допускает возможность использования ракеты в запланированных миссиях на Марс.