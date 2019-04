Ассанжа обвиняют в сговоре с информатором WikiLeaks Челси Мэннинг для кражи и публикации секретных правительственных документов. В США ему грозит до пяти лет тюрьмы.

На заседании суда, где решался вопрос об экстрадиции, присутствовали сотрудники правительства США и представляющие США юристы, передает корреспондент Би-би-си.

Адвокат Ассанжа заявил, что пока основатель WikiLeaks не будет давать никаких показаний. По его словам, в США существует угроза для жизни его подзащитного.

В итоге суд оставил Ассанжа под арестом, не приняв решения об экстрадиции. Следующее слушание назначено на 2 мая.

Кроме того, основатель WikiLeaks был признан виновным в нарушениии условий освобождения под залог в 2012 году — именно тогда он укрылся в дипмиссии Эквадора, где провел семь лет.

Британская полиция смогла арестовать его по запросу США, после того как Эквадор отказался дальше предоставлять основателю WikiLeaks убежище в своем посольстве.

Как стало известно в суде, лондонская полиция пришла к дипмиссии утром в четверг и после разговора с послом Эквадора задержала Ассанжа. На него с трудом надели наручники и вынесли из комнаты.

Запрос на экстрадицию был направлен американскими властями еще 22 декабря 2017 года.



Президент Эквадора Ленин Морено опубликовал видеообращение в своем "Твиттере", где объяснил причины, по которым отказал Ассанжу в убежище.

По словам Морено, основатель WikiLeaks неоднократно нарушал международные конвенции.

"Неуважительное и агрессивное поведение Ассанжа, враждебные и угрожающие заявления со стороны дружественных ему организаций в адрес Эквадора и особенно нарушение международных договоров привели к ситуации, когда предоставление убежища Ассанжу неприемлемо и невозможно", — заявил Морено.



Глава МИД Эквадора сообщил, что Ассанж лишен эквадорского гражданства.

WikiLeaks написала в своем "Твиттере", что Эквадор действовал незаконно, "в нарушение международного права".

В организации также отметили, что посол Эквадора сам пригласил британскую полицию в здание димписсии, после чего Ассанж был сразу же задержан.

Адвокат Ассанжа Барри Поллак сказал, что ему горько от того, что страна позволяет арестовывать у себя в посольстве человека, которому она предоставила гражданство и убежище.

"В первую очередь мы надеемся, что Британия даст Ассанжу доступ к здравоохранению, которого у него не было на протяжении семи лет", — отметил юрист.

Затем, по словам Поллака, британским судам предстоит принять решение по вопросу, который "представляется беспрецедентным усилием США по экстрадиции иностранного журналиста, чтобы предъявить ему обвинения за публикацию правдивой информации".

Сам Ассанж ранее заявлял, что его преследование политически мотивировано и может привести к выдаче его в США за публикацию в 2010 году секретных военных документов и дипломатической почты.

Британский министр внутренних дел Саджид Джавид написал в "Твиттере": "Я могу подтвердить, что Джулиан Ассанж сейчас находится под стражей в полиции и справедливо предстанет перед судом в Великобритании".

