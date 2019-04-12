Джулиану Ассанжу предъявили обвинения. Ему грозит до 5 лет тюрьмы

Власти США предъявили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в сговоре с целью компьютерного взлома. В четверг он был арестован в Лондоне, после того как Эквадор, в посольстве которого Ассанж укрывался с 2012 года, решил отказать ему в убежище.

Ассанжа обвиняют в сговоре с информатором WikiLeaks Челси Мэннинг для кражи и публикации секретных правительственных документов. В США ему грозит до пяти лет тюрьмы.

На заседании суда, где решался вопрос об экстрадиции, присутствовали сотрудники правительства США и представляющие США юристы, передает корреспондент Би-би-си.

Адвокат Ассанжа заявил, что пока основатель WikiLeaks не будет давать никаких показаний. По его словам, в США существует угроза для жизни его подзащитного.

В итоге суд оставил Ассанжа под арестом, не приняв решения об экстрадиции. Следующее слушание назначено на 2 мая.

Кроме того, основатель WikiLeaks был признан виновным в нарушениии условий освобождения под залог в 2012 году — именно тогда он укрылся в дипмиссии Эквадора, где провел семь лет.

Британская полиция смогла арестовать его по запросу США, после того как Эквадор отказался дальше предоставлять основателю WikiLeaks убежище в своем посольстве.

Как стало известно в суде, лондонская полиция пришла к дипмиссии утром в четверг и после разговора с послом Эквадора задержала Ассанжа. На него с трудом надели наручники и вынесли из комнаты.

Запрос на экстрадицию был направлен американскими властями еще 22 декабря 2017 года.

"Неуважительное и агрессивное поведение"







Президент Эквадора Ленин Морено опубликовал видеообращение в своем "Твиттере", где объяснил причины, по которым отказал Ассанжу в убежище.

По словам Морено, основатель WikiLeaks неоднократно нарушал международные конвенции.

"Неуважительное и агрессивное поведение Ассанжа, враждебные и угрожающие заявления со стороны дружественных ему организаций в адрес Эквадора и особенно нарушение международных договоров привели к ситуации, когда предоставление убежища Ассанжу неприемлемо и невозможно", — заявил Морено.

Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/V02pvvtPY0 — Lenín Moreno (@Lenin) April 11, 2019







Глава МИД Эквадора сообщил, что Ассанж лишен эквадорского гражданства.

WikiLeaks написала в своем "Твиттере", что Эквадор действовал незаконно, "в нарушение международного права".

В организации также отметили, что посол Эквадора сам пригласил британскую полицию в здание димписсии, после чего Ассанж был сразу же задержан.

Адвокат Ассанжа Барри Поллак сказал, что ему горько от того, что страна позволяет арестовывать у себя в посольстве человека, которому она предоставила гражданство и убежище.

"В первую очередь мы надеемся, что Британия даст Ассанжу доступ к здравоохранению, которого у него не было на протяжении семи лет", — отметил юрист.

Затем, по словам Поллака, британским судам предстоит принять решение по вопросу, который "представляется беспрецедентным усилием США по экстрадиции иностранного журналиста, чтобы предъявить ему обвинения за публикацию правдивой информации".

Сам Ассанж ранее заявлял, что его преследование политически мотивировано и может привести к выдаче его в США за публикацию в 2010 году секретных военных документов и дипломатической почты.

Британский министр внутренних дел Саджид Джавид написал в "Твиттере": "Я могу подтвердить, что Джулиан Ассанж сейчас находится под стражей в полиции и справедливо предстанет перед судом в Великобритании".

Nearly 7yrs after entering the Ecuadorean Embassy, I can confirm Julian Assange is now in police custody and rightly facing justice in the UK. I would like to thank Ecuador for its cooperation & @metpoliceuk for its professionalism. No one is above the law — Sajid Javid (@sajidjavid) April 11, 2019







Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила задержание основателя Wikileaks. "Рука "демократии" сжимает горло свободе", — написала она в своем "Фейсбуке".

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, назвал случай с Ассанжем "черным моментом для мировой прессы".

"Фотографии эквадорского посла, приглашающего полицию Британии в посольство, чтобы вывести из здания редактора (нравится вам или нет) титулованных журналистских материалов, войдут в книги по истории", — написал Сноуден в "Твиттере".

С критикой эквадорских властей выступил и бывший президент этой латиноамериканской страны Рафаэль Корреа.

"Ленин Морено показал миру свою человеческую слабость, выдав Джулиана Ассанжа — который не только получил убежище, но и стал гражданином Эквадора — в руки британской полиции", — сказал Корреа.

Как отмечает обозреватель Испаноязычной службы Би-би-си Mundo Артуро Валлес, ситуация с Ассанжем во многом стала отражением политической борьбы в Эквадоре между Корреа и Морено.

"На самом деле Ассанж стал неудобным наследием бывшего президента Рафаэля Корреа, так как многие говорили, что дело Ассанжа помогало ему поддерживать международный имидж прогрессивного лидера и утверждать независимость своего правительства", — отмечает Валлес.

"Однако для Морено (у которого нет таких интересов и который серьезно рассорился со своим предшественником) Ассанж стал проблемой", — добавляет он.

Семь лет в посольстве



7 декабря 2010 года Ассанж был задержан лондонской полицией после того, как добровольно явился в полицейский участок, а через девять дней Высокий суд в Лондоне выпустил основателя WikiLeaks из тюрьмы под залог.

В 2012 году, после того, как британский суд распорядился о его аресте по делу о выдаче его шведским властям, Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне.

Швеция открыла дело в отношении Ассанжа после того, как две шведские женщины обвинили его в преступлениях сексуального характера.

В четверг прокуратура Швеции сообщила, что в настоящий момент не имеет претензий к основателю Wikileaks и не планирует просить о его экстрадиции, так как дело было закрыто в 2017 году.