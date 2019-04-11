Главный храм российской армии построят на деньги из офшора литовского бизнесмена

Среди жертвователей на строительство главного храма Вооруженных сил России Би-би-си обнаружила офшорную компанию, связанную с поставкой таинственных грузов в Экваториальную Гвинею. Признают ли теперь фонд строительства храма иностранным агентом?

Собор Воскресения Христова, больше известный как "главный храм Вооруженных сил России", строится в подмосковном парке "Патриот" с осени 2018 года. Принадлежащий минобороны канал "Звезда" постоянно подчеркивает: автор этой идеи - министр Сергей Шойгу.

"Нам бы хотелось, чтобы каждый квадратный храма метр был символичным", - говорил Шойгу на заседании общественного совета министерства. Проект предусматривает строительство внушительного сооружения высотой 95 метров - выше будут только московский храм Христа Спасителя и петербургский Исаакиевский собор. При отливке чугунных ступеней и пола будет использоваться стрелковое оружие гитлеровского вермахта, доску для главной иконы Спаса Нерукотворного изготовят из лафета пушки времен Петра I.

Согласно концепции проекта, храм будет построен исключительно на добровольные пожертвования. Для сбора средств был создан некоммерческих фонд "Воскресение", среди его учредителей - олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и первый замглавы ВГТРК Антон Златопольский.

Список из более чем 50 тысяч жертвователей опубликован на сайте фонда. Среди них Русская служба Би-би-си обнаружила одну иностранную компанию - Marine Repair and Supply Pte.

Би-би-си спросила экспертов, дает ли это основание для признания фонда иностранным агентом.

Как минимум - проверка минюста



Конкретная юрисдикция офшора не указывается. Но в мире есть лишь две компании с таким названием, следует из данных сервиса OpenCorporates. Одна зарегистрирована в Сингапуре, другая - в Гонконге.

Согласно поправкам в закон "О некоммерческих организациях", принятым в 2012 году, НКО может быть признано иностранным агентом в том случае, если получает иностранное финансирование и занимается политической деятельностью.

Руководство фонда "Воскресение" не только собирает средства на строительство главного храма Вооруженных сил России, но и постоянно встречается с представителями российских органов власти. Глава фонда Александр Каньшин входит в общественный совет при министерстве обороны.

Например, в январе Каньшин договаривался с вице-мэром Москвы Александром Горбенко о проведении "информационно-разъяснительной работы среди москвичей и гостей столицы" по вопросам строительства храма. В марте в фонд приехала делегация фракции "Справедливой России" в Госдуме, обсуждалась помощь ветеранов-десантников в сборе средств.

Иногда тематика мероприятий выходит за пределы строительства храма. Так, в марте Каньшин отправился в Белград на конференцию "Агрессия НАТО 20 лет спустя", посвященную годовщине бомбардировок Югославии.

"Нельзя допустить сползания международной напряженности до точки "невозврата", - размышлял он там (цитата по сайту фонда).

По формальным основаниям фонд "Воскресение" может быть включен в реестр иностранных агентов, сказал Би-би-си руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов. Минимальный размер зарубежного финансирования там не прописан, а под понятие "политической деятельности" подходит все, что угодно, добавляет он.

Впрочем, в законе "О некоммерческих организациях" отдельно оговаривается, что к политической деятельности не относится благотворительность. Однако на практике в реестр иностранных агентов попадают и благотворительные организации, рассказывает Павлов.

Например, в 2018 году министерство юстиции внесло в него фонд из Набережных Челнов, который занимается помощью ВИЧ-инфицированным. В том же году иностранным агентом была признана саратовская организация больных сахарным диабетом.

"Фонды по борьбе с ВИЧ продвигает изменения государственной политике в этой сфере", - объясняет причину их включения в список иностранных агентов руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. По его мнению, "Воскресение", собирая средства на строительство храма, политической деятельностью не занимается, поэтому оснований для включения их в реестр нет. Однако факт получения зарубежного финансирования - повод для проверки минюста, уверен Чиков.

И Чиков, и Павлов не верят, что связанный с минобороны фонд может быть в реальности признан иноагентом.

"На основании информации, содержащейся в обращении, сделать однозначный вывод о наличии или отсутствии... признаков иностранного агента, не представляется возможным" - так ответили в министерстве на запрос Би-би-би о получении фондом "Воскресение" денег от офшора Marine Repair and Supply Pte.

В самом фонде не ответили на запрос.

Оружие для Гвинеи



Чем же офшор занимается и почему решил помочь строительству храма в "Патриоте"?

Обе офшорные компании Marine Repair and Supply Pte - и сингапурская, и гонконгская - принадлежат литовскому предпринимателю Владимиру Стефанову и его сыну Мариусу (данные местных бизнес-реестров).

Стефановы - одни из героев расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и их литовских партнеров из портала 15min.lt, опубликованного в 2016 году.

Расследование было посвящено президенту Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого, который бессменно правит этой страной с 1979 года. Документальной основой стали материалы уголовного преследования бывшего советского дипломата Владимира Кокорева, которого в 2015 году задержали в Панаме, а затем экстрадировали в Испанию. Местная полиция подозревает, что он был одной из ключевых фигур в схемах по отмыванию денег окружением Обианга, незаконной торговле оружием и помощи в найме российских и украинских военных летчиков.

В 2013 году литовский бизнесмен Стефанов вместе с Кокоревым и зятем Обианга получили доверенность на ведение бизнеса панамской Intracoastal Trading Services, собственники которой скрыты. До этого компания участвовала в поставках военной техники в Экваториальную Гвинею: так, согласно файлам WikiLeaks, через нее местные военные власти пыталась закупить тепловизоры.

Стефанов также имел доверенность на управление флотилией из пяти грузовых судов, писало OCCRP и подтверждал сам предприниматель.

Флотилия имела отношение к окружению Обианга, утверждалось в расследовании. Так, судно Rio Ekuku длиною в полтора футбольных поля принадлежало напрямую семье президента, писала OCCRP со ссылкой на документы гвинейского бизнес-реестра.

Сингапурская Marine Repair and Supply Pte отвечает за соблюдение правил безопасности на трех грузовых судах из списка OCCRP. Это 122-метровое Rio Mitong, 167-метровое Elong Elong и 135-метровое Rio Congue (данные сервиса Equasis). Директором сингапурского офшора числится гражданин Экваториальной Гвинеи. У атлантического побережья Гвинеи по состоянию на начало апреля находятся два судна из трех.

Почему же Стефановы решили помочь в строительстве главного храма Вооруженных сил России? Корреспондент Би-би-си позвонил по номеру, по которому Стефанов-старший ранее давал комментарии литовским журналистам. Собеседник откликнулся на имя "Владимир", но, выслушав вопрос, заявил, что журналист "не туда попал".

В министерстве обороны не ответили на вопросы Би-би-си, оказывала ли Marine Repair and Supply Pte какие-либо услуги Вооруженным силам России. Однако известно, что Россия официально сотрудничает с Экваториальной Гвинеей по военно-технической линии. Например, в 2018 году эта африканская страна получила два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", писал ранее "Коммерсант".

Участвовала ли Marine Repair and Supply Pte в доставке этих грузов, выяснить не удалось.

Добровольно или принудительно?



Marine Repair and Supply Pte - единственная иностранная компания в списке жертвователей на храм.

В основном на него жертвуют российские физические лица. В списке можно обнаружить министра обороны Шойгу и членов его семьи, кинорежиссера Никиту Михалкова, актера Василия Ланового.

За полгода было собрано 2,35 млрд рублей (36,4 млн долларов), следует из данных на сайте минобороны по состоянию на начало апреля.

В конце декабря 2018 года хабаровское издание DVhab со ссылкой на собственные источники сообщило, что сбор денег среди военных идет в принудительном порядке - по 500 рублей, в независимости от вероисповедания. Тогда же "МБХ Медиа" сообщило, что псковским десантникам урезали премию, чтобы помимо их воли направить средства на строительство храма.

В министерстве обороны эту информацию называли не соответствующей действительности.

Помимо физических лиц, помощь строительству оказали структуры минобороны, такие как гарнизонная военная прокуратура, а также производители вооружения, униформы и прочих товаров для военных.

Деньги на храм пожертвовали и не связанные с оборонной отраслью компании: Альфа-банк, ВТБ и Газпромбанк, металлургические гиганты "Норникель" и "УГМК-Холдинг", угольная компания "Сибантрацит", структуры АФК "Системы" Владимира Евтушенкова.

В еженедельной армейской газете "Красная звезда" кампании по сбору средств среди военнослужащих посвящена отдельная рубрика "Почин". В номере от 3 апреля приведены слова подполковника Василия Солдатенкова: "Я изыскал посильные средства на строительство Главного военного храма. Ведь дело это благое. Издревле люди, когда требовалось, вносили посильную лепту в общее дело. Делать это надо от чистого сердца. Господь всех и все видит..."