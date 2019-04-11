Пентагон обеспокоен отставанием США от России и Китая в космосе

Исполняющий обязанности министра обороны США Пэт Шанахан выразил тревогу по поводу того, что американские военные работают "недостаточно быстро", чтобы опережать Россию и Китай в космосе.

Выступая на Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, Шанахан сказал: "Китай и Россия проводят милитаризацию космоса, чтобы поставить под угрозу американский космический потенциал".

Он признал, что США "не способны отслеживать" стремительное развитие событий в Китае в области космического оружия, особенно гиперзвукового оружия.

Угрозы со стороны конкурентов в космосе могут быть направлены против многих критически важных аспектов американской экономики, объем которой составляет 19 триллионов долларов, – от GPS-навигации до сотовой связи.

"Следующий крупный конфликт может быть выигран или проигран в космосе, – сказал Шанахан в понедельник. – Мы не собираемся сидеть сложа руки и наблюдать. Мы будем действовать".

И.о. министра обороны сказал, что Космические силы, которые предложила создать администрация Трампа, позволят более эффективно организовывать, обучать и оснащать войска численностью от 15 тысяч до 20 тысяч человек для этой сферы боевых действий.

По словам Шанахана, новый вид вооруженных сил будет обходиться каждому американцу в 1,5 доллара в год.

И.о. министра, вероятно, повторит этот ключевой момент в четверг, когда приедет в Сенат, чтобы отстаивать план военного ведомства по созданию Космического командования, Агентства по освоению космического пространства и, в конце концов, Космических сил.

Пентагон уже несколько недель отстаивает свою бюджетную заявку на Капитолийском холме.

Некоторые законодатели скептически отнеслись к заявленной потребности министерства обороны в отдельных Космических силах на фоне его рекордного запроса об увеличении финансирования.

В настоящее время США тратят на оборону больше, чем любая другая страна.

"Мы начинаем сейчас, потому что мы отказываемся отставать. Мы можем обойти наших конкурентов и лишить их возможности оспаривать наше доминирование в космосе", – сказал Шанахан.