Глава делегации ФРГ в ПАСЕ: Россия должна остаться членом Совета Европы

Фундаментальная позиция делегации Германии в ПАСЕ относительно незаконной аннексии Россией Крыма и военного конфликта в Донбассе остается неизменной, пишет Deutsche Welle.

Главным событием весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) должен стать доклад и резолюция "Роль и миссия Парламентской ассамблеи: главные вызовы на будущее". Если резолюцию одобрят, она коренным образом изменит механизм наложения санкций на национальные делегации стран-членов СЕ за нарушение норм устава организации.

Германия не лоббирует в ПАСЕ российские интересы



По мнению многих депутатов, попытка изменения регламента ассамблеи осуществляется фактически лишь для того, чтобы вернуть в ее ряды делегацию РФ, которая из-за наложенных на нее санкций отказалась от работы в ПАСЕ.

Украинская делегация в ассамблее заявляет, что резолюцию об изменении регламента особенно активно лоббируют их немецкие коллеги, убеждая других депутатов в том, что возвращение России необходимо. Однако глава немецкой делегации в ПАСЕ Андреас Ник (Andreas Nick) в интервью DW в среду, 10 апреля, назвал такое мнение полным абсурдом. По его словам, распространение таких клеветнических утверждений является откровенной попыткой подорвать близкие отношения Германии с Украиной.

Ник подчеркнул, что фундаментальная позиция немецкой делегации и германского правительства относительно незаконной аннексии Крыма и военного конфликта в Донбассе абсолютно понятна и остается неизменной.

ПАСЕ необходим эффективный механизм санкций



Он указал, что ПАСЕ необходимо создать эффективный механизм санкций для государств-членов и обеспечить финансирование деятельности Совета Европы таким образом, чтобы сделать ее в будущем более выносливой и стойкой в случаях финансовых недоимок, которые вызваны политическими мотивами. Этот механизм должен сделать Совет Европы намного крепче в роли защитника прав человека, верховенства права и плюралистической демократии.

Создаст ли это почву для потенциального возвращения российской делегации в ПАСЕ, станет понятно в свое время, отметил Андреас Ник. Позиция Германии заключается в том, что Россия должна оставаться членом Совета Европы "со всеми правами и обязанностями". Правозащитные организации, которые работают в России, призывают сохранить юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) для миллионов граждан РФ.

По словам Ника, такие форматы, как ООН, ОБСЕ и минский процесс, возможно, находятся в лучших позициях, чем Совет Европы, для того, чтобы найти решение относительно аннексии Крыма и конфликта на Донбассе. А сохранение ПАСЕ как дополнительной площадки для диалога может быть полезным в долгосрочной перспективе.