В Минске проходит очередной раунд переговоров по Украине

В Минске 10 апреля проходит очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, сообщает в "Твиттере" МИД Беларуси.

Переговоры в "Президент-отеле" традиционно организованы в закрытом для прессы режиме. Встречаются тематические подгруппы трехсторонней контактной группы (Украина — ОБСЕ — Россия). В 15.00 ожидается заседание контактной группы.

Предыдущая ее встреча в Минске прошла 27 марта. По ее итогам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик в беседе с журналистами приветствовал передачу 20 марта из отдельных районов Луганской области 60 заключенных, не связанных с конфликтом, на подконтрольную Киеву территорию, чтобы они могли отбывать наказание "ближе к родным и близким". При этом, продолжил дипломат, ОБСЕ обеспокоена возросшим количеством нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта и намерена предложить дополнительные меры.

1 марта Сайдика принял в Минске Александр Лукашенко. "Хочу вас заверить, что Беларусь всегда будет прилагать максимум усилий для того, чтобы поддержать деятельность вашей группы и вас как спецпредставителя ОБСЕ в Украине. Мы в этом направлении все делаем. И я знаю ваше мнение, что претензий к нам со стороны ОБСЕ в этом направлении нет, — заявил глава государства. — Если мы что-то можем сделать больше для мира в Украине, мы готовы это сделать. Я уже не единожды об этом говорил".

В свою очередь Сайдик поблагодарил белорусскую сторону за многолетнюю поддержку и содействие. Он выразил сожаление, что до сих пор не удалось урегулировать конфликт. "Минск как место встречи — именно то, что нам сейчас нужно, — сказал представитель ОБСЕ. — Ваше терпение и понимание мы очень ценим. Да, этот конфликт длится уже слишком долго. Слишком долго не только для людей, которые страдают от него".

4 апреля Лукашенко встретился с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком и обсудил с ним дальнейшее урегулирование конфликта. Это уже вторая встреча Лукашенко и Медведчука за последнее время — первая состоялась 14 января.

Медведчук в 2002-2005 годах возглавлял Администрацию президента Украины. По неофициальной информации, имеет прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным, что позволяет обсуждать с ним напрямую вопросы урегулирования российско-украинского конфликта.