Российский интернет оказался суверенным и без специального закона

Эксперты RIPE NCC (одна из пяти региональных организаций, распределяющих IP-адреса и другие интернет-ресурсы по странам европейского региона, а также технически поддерживающих функционирование интернета) оценили зависимость Рунета от зарубежной инфраструктуры и пришли к выводу, что только 3% внутрироссийского интернет-трафика выходит за пределы страны, пишет РБК.

Как следует из отчета RIPE NCC, за пределами России трафик чаще всего проходит через Швецию (1,6%), Германию (0,7%) или Украину (0,4%). В компании отметили, что приведенный показатель в 3% трафика учитывает не используемые, а доступные маршруты, поэтому в реальности доля внутреннего трафика, покидающего страну, еще ниже. Провайдеры могут использовать иностранные сети по ряду причин. Например, в случае если передача трафика через зарубежную точку будет происходить быстрее или стоить меньше. К иностранным маршрутам также могут прибегать из-за технических проблем на российском маршруте.

Главный аналитик Российской ассоциации электронной коммерции Карен Казарян считает данные RIPE NCC достоверными. По его мнению, они свидетельствуют о том, что утверждение о высокой доле российского трафика, выходящего за пределы страны и необходимости снижать этот показатель, является мифом.

Отметим, что власти не раз выступали с подобными утверждениями, а минимизация доли внутреннего трафика, который покидает страну, является одной из целей законопроекта об автономной работе Рунета, второе чтение которого намечено на 11 апреля. Кроме того, в первых редакциях программы "Цифровая экономика" говорилось, что к 2020 году доля внутреннего трафика в российском сегменте интернета, передаваемая через иностранные серверы, должна снизиться до 5%. Позднее этот целевой показатель из программы исчез.

В RIPE NCC также отметили, что использование иностранных сетей при передаче не всегда означает выход трафика за пределы страны. Порой видимость этого создается из-за того, что иностранные сети размещают часть своего оборудования в российских дата-центрах. Так, в 85% случаев, когда российский трафик уходил за границу, он проходил через сеть RETN (международный магистральный оператор связи, представленный в России и Восточной Европе). В этих случаях трафик, скорее всего, не покидал Россию.

Наконец, эксперты пишут, что в Рунете зарегистрировано гораздо больше IP-сетей и маршрутизаторов, управляемых одним или несколькими провайдерами, чем в других европейских сегментах Сети. Наличие таких автономных систем позволяет провайдерам устанавливать политику маршрутизации и быть более независимыми.

"Именно это сетевое разнообразие определило очень высокую внутреннюю связность между российскими сетями. Чем больше существует путей прохождения трафика, тем меньше возникает возможностей для нарушения связности", – считают в RIPE NCC.