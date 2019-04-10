Госсекретарь США Майк Помпео высказался о различиях аннексии Голанских высот Израилем и полуострова Крым Россией. "Не может быть более разных ситуаций, чем эти", — заявил Помпео, выступая на слушаниях в Сенате США во вторник, 9 апреля.

Статьи по теме:
Израиль намерен аннексировать поселения на Западном берегу реки Иордан  (21)
США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами  (11)

Голаны оказались частью Израиля после того, как он "подвергся нападению". "Он оборонялся, его существование было под угрозой", — подчеркнул глава Госдепартамента. По его мнению, захват Голанских высот был необходим, чтобы "продолжать защищаться" от сирийского режима.

"Россия же не оборонялась. Россия выбрала момент, чтобы захватить территорию у народа, который не представлял для нее никакой угрозы", — пояснил Майк Помпео.

Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами

25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Решение американского президента осудили Евросоюз, Лига арабских государств, Турция, Сирия, Иран, Россия и другие страны. Действия Вашингтона не нашли поддержки и на экстренном заседании Совбеза ООН по этой теме.

Принадлежность стратегически важных Голанских высот уже на протяжении многих десятилетий принадлежит к числу наиболее спорных тем в непрекращающемся конфликте на Ближнем Востоке. Израиль в ходе войны 1967 года захватил большую часть этого региона и в 1981 году аннексировал его. В соответствии с нормами международного права аннексированные районы Голанских высот остаются сирийской территорией, оккупированной Израилем.