Предварительные результаты выборов в Израиле: правые побеждают

В Израиле завершилось голосование на выборах в Кнессет (парламент) 21-го созыва. На 20:00 9 апреля проголосовали 61,3% избирателей, пишет NEWSru Israel.

Согласно результатом exit poll, опубликованного каналом "Кан 11", правая партия "Кахоль Лаван" набрала 37 мандатов, а правоцентристская партия "Ликуд" действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху - 36 мандатов. Остальные политические объединения получают менее 10 мандатов каждое.

Как отмечает NEWSru Israel, партии праворелигиозного блока набирают 64 мандата (из 120).

Результаты exit poll, опубликованного каналом "Кешет": "Кахоль Лаван" - 37 мандатов, "Ликуд" - 33 мандата. Партии право-религиозного и левоцентристского блока набрали по 60 мандатов.

Результаты exit poll, опубликованного каналом "Решет": "Кахоль Лаван" и "Ликуд" получили по 36 кресел в парламенте. Партии праворелигиозного блока набирают 66 мандатов.

Сразу послу публикации результатов новый депутат Кнессета Ави Нисанкорен ("Кахоль Лаван") заявил: "Народ сказал свое слово, и Бени Ганц (Биньямин Ганц - лидер партии и бывший глава Генштаба. - Прим. NEWSru.com) будет премьер-министром Израиля".

Оба главных соперника заявили о своей победе

И премьер-министр Биньямин Нетаньяху, и лидер "Кахоль-Лаван" Бени Ганц уже заявили о своей победе. "Правый блок во главе с партией "Ликуд" одержал явную победу. Я благодарю граждан Израиля за доверие. Сегодня вечером я начну формировать правое правительство с нашими естественными партнерами", - написал Нетаньяху во вторник в Twitter.

Соответствующее предложение получили главы ультраортодоксальных партий.

"Мы победили! Народ Израиля высказался", - говорится в заявлении Ганца, которое цитирует во вторник вечером государственное радио Израиля "Кан".

По итогам парламентских выборов президент Израиля Реувен Ривлин после консультаций с представителями партий, избранных в Кнессет, поручит, как ожидается, уже на следующей неделе одному из депутатов сформировать новое правительство. Кандидатом в премьер-министры, как правило, является лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев. Претенденту на пост премьер-министра будут предоставлены 42 дня на формирование правительства, и, если ему не удается сделать это в указанный срок, президент передаст это право другому депутату, сообщает ТАСС.

Между тем подсчет голосов продолжится на протяжении всей ночи. Утром ожидается публикация предварительных результатов. Окончательные итоги выборов станут известны не ранее 11 апреля, когда будет завершен подсчет голосов, поданных военнослужащими и дипломатами.

Блок "Кахоль-Лаван" был создан в феврале 2019 года. В этот альянс, возглавляемый тремя бывшими начальниками Генштаба Израиля - Биньямином (Бени) Ганцем, Моше Яалоном и Габи Ашкенази - вошли представляемые ими партии ("Хосен ле-Исраэль", "Еш Атид" и "Телем").

Как ранее заявлял Ганц, главная цель сформированного блока - прекратить монополию на власть действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, так как тот "больше занимается личными вопросами, чем проблемами страны". Поэтому в случае победы Ганц обещает принять закон, ограничивающий возможность пребывания одного человека на посту премьер-министра двумя сроками.

59-летний экс-начальник израильского Генштаба Биньямин Ганц, ставший главным соперником Нетаньяху на выборах в Кнессет, ранее неоднократно заявлял, что поддерживает линию нынешнего правительства в вопросах безопасности и внешней политики. Однако у его центристского блока "Кахоль-Лаван" есть расхождения с Нетаньяху в вопросах внутриполитической и общественной жизни страны - они предлагают более либеральный курс.

При этом Ганц поддерживает линию Нетаньяху на противостояние Ирану и обещает ее продолжить, если получит право на формирование собственного кабинета. "Я не допущу нового мюнхенско-чемберленовского сговора - политики умиротворения не будет. Иран не будет угрожать Израилю с территорий Сирии, Ливана или сектора Газа. Я также не допущу, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие", - пообещал Ганц, призвав страны Европы признать патронируемое Ираном ливанское движение "Хезболлах" террористической организацией.