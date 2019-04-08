Наступление на Триполи: Запад эвакуирует своих граждан из Ливии

По меньшей мере 21 человек погиб, 27 были ранены в результате обострения вооруженного конфликта в Ливии. Военные действия в стране возобновились с новой силой, когда в четверг фельдмаршал Халифа Хафтар отдал приказ Ливийской национальной армии наступать на Триполи.

Как сообщает агентство Рейтер, в воскресенье южная часть Триполи подверглась ударам с воздуха. По словам жителей ливийской столицы, наступающие части пробиваются к центру города.

Министерство здравоохранения Ливии сообщило, что в воскресенье в ходе боев в южной части Триполи погибло 11 человек, 23 ранены.

В воскресенье ООН призвала стороны конфликта ввести двухчасовое перемирие в южной части Триполи, чтобы эвакуировать раненых и мирных жителей.

Ранее Африканское командование Вооруженных сил США объявило о решении передислоцировать свой контингент в Ливии из-за обострения ситуации.

Другие страны и организации также готовятся к эвакуации своего персонала.

"Ситуация в плане безопасности на местах в Ливии становится все более сложной и непредсказуемой", - пояснил решение командующий АФРИКОМ Томас Уалдхаузер. Подробностей о перемещении военных нет.

ООН также готовится оставить в Ливии только сотрудников, чье присутствие на месте жизненно необходимо. Индия эвакуирует миротворцев в Тунис.

Итальянская нефтегазовая компания Eni также решила эвакуировать своих итальянских сотрудников из страны.

"С силой и твердостью"



В субботу в телевизионном обращении глава признанного международным сообществом правительства Фаиз Сарадж обвинил генерала Хафтара в предательстве и организации государственного переворота.

По его словам, правительство протянуло руку к миру, но теперь Хафтар столкнется только с силой и твердостью.

Правительство было готово пойти на уступки Хафтару, чтобы избежать кровопролития, а в ответ получило лишь удар в спину, добавил Сарадж.

Боевые действия



Подконтрольная Хафтару Ливийская национальная армия атакует город на юге и на западе. Проправительственные войска замедлили наступление, а в субботу нанесли "многочисленные авиаудары" в 50 километрах к югу от Триполи.

В воскресенье бои возобновились возле недействующего аэропорта Триполи, который был одной из основных целей повстанцев Хафтара. В воскресенье его армия впервые нанесла авиаудар.

В числе других важных объектов, которые Хафтар стремится захватить в первую очередь, - национальный банк и государственный телецентр. Жители столицы запасаются провизией и топливом.

На оборону Триполи выдвинулись правительственные войска и лояльные им отряды сил самообороны.

В то же время одна из крупнейших исламистских группировок - "Специальные силы сдерживания" (RADA), ранее поддерживавшая правительство национального согласия, заявила в соцсетях, что переходит на сторону Хафтара. Как передает корреспондент Би-би-си, если эта информация подтвердится, это станет тяжелым ударом по премьер-министру Фаизу Сараджу.

Обстоятельства непреодолимой силы



Страны "большой семерки" в субботу потребовали немедленно прекратить военные действия в Ливии - в первую очередь это требование было адресовано Хафтару.

С призывом избежать эскалации конфликта выступил и Совет Безопасности ООН.

Москва же заявила, что не следует в одностороннем порядке назначать виновных, а ливийцы должны сами определять свою судьбу.

"Причина ливийского кризиса заключается в том, что сделали натовцы с этой страной в 2011 году. Именно с тех пор она превратилась в разрушенное государство, давайте называть вещи своими именами, и в черную дыру, через которую идут на юг террористы, незаконная контрабанда оружия, а на север - потоки нелегальных мигрантов", - заявил в субботу в Египте министр иностранных дел России Сергей Лавров (цитата по РИА Новости).

Его египетский коллега Самех Шукри сказал, что проблемы Ливии не могут быть решены военными средствами.

И Россия, и Египет ранее оказали поддержку генералу Хафтару.

В субботу спецпосланник ООН Гасан Саламе заявил, что конференция по Ливии, запланированная на 14-16 апреля, пройдет в назначенный срок, несмотря на обострение обстановки, - "если только не вмешаются обстоятельства непреодолимой силы".

Однако Хафтар заявил, что его войска не остановятся, "пока не победят терроризм".

Вернулись к тому, с чего все началось?



Анализ Раны Джавада, корреспондента Би-би-си по странам Северной Африки

Неповиновение мятежного генерала говорит о том, что, несмотря на международное осуждение его недавних действия, он считает, что лишь военными методами может обеспечить себе место в будущей политический системе Ливии.

Дипломаты обеспокоены тем, что время наступления и то, как оно ведется, означают, что вряд ли он отступится, если не потерпит поражение.

Хафтар давно уже угрожал начать эту операцию, но мало кто верил, что он это сделает.

Многие считали, что переговоры, в ходе которых он более года летал то в Париж, то в Палермо, то в Объединенные Арабские Эмираты, позволят выиграть время, необходимое для политического урегулирования путем переговоров, и приведут в итоге к выборам.

Сегодня у стран Запада мало возможностей предотвратить эскалацию насилия в стране, они снова оказались в ситуации, когда им, возможно, вновь придется все начинать сначала.

Кто такой Халифа Хафтар?



Халифа Хафтар более 40 лет активно участвует в политической и военной жизни Ливии. В 1969 году он стал участником военного переворота, организованного Муаммаром Каддафи.

В 1980-х годах Хафтар участвовал в чадско-ливийском конфликте. Ливийские войска под руководством Хафтара в 1987 году потерпели поражение, он попал в плен. Каддафи обвинил его в провале операции и по возвращении посадил под арест.

После освобождения из тюрьмы Хафтар уехал в США и около 20 лет посвятил борьбе с Каддафи.

Когда в 2011 году в Ливии началось восстание, Хафтар вернулся и возглавил повстанцев на востоке страны.