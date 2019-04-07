Названа сумма, которую польские власти хотят потребовать от Германии за ущерб во время ВМВ

Власти Польши намерены выставить Германии крупный счет за ущерб, причиненный республике во время Второй мировой войны. Депутат от правящей в стране партии "Закон и справедливость" Януш Шевчак в интервью информационному ресурсу wPolityce.pl оценил сумму репараций в 900 млрд долларов, передает ТАСС.

"Позор, что такой очевидный вопрос о последствиях истребления польских граждан и разрушения польской экономики немцами игнорировался в течение последних 30 лет, - отметил он. - Тем более удивительно отношение германских политиков, которые учат поляков в вопросах верховенства закона".

"До тех пор, пока Германия не погасит задолженность перед Польшей за Вторую мировую войну, а речь идет о сумме не менее 900 млрд долларов США, она должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство", - сказал депутат.

По словам депутата, Польша будет последовательно идти к получению репараций. К концу года парламентская группа, занимающаяся подсчетом итоговой суммы, должна представить окончательный отчет.

Тема репараций начала обсуждаться в Польше с июля 2017 года, когда лидер партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. Занимавший тогда пост министра национальной обороны Антоний Мачеревич также говорил, что с правовой точки зрения у Варшавы есть все основания требовать от Берлина репараций.

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением права под давлением СССР и касалось только несуществующих уже ГДР и Польской Народной Республики, которая, как считают нынешние власти страны, не являлась самостоятельным суверенным государством.