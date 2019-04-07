Задержан Николай Статкевич

7 апреля оппозиционный политик Николай Статкевич, сопредседатель Белорусского национального конгресса (не зарегистрирован в Беларуси), задержан на выходе из своего дома в Минске, сообщает БелаПАН.

Статкевич собирался приехать на площадь Свободы, чтобы провести молебен у Свято-Духова кафедрального собора. О своих планах он сообщил в «Фейсбуке» несколько дней назад.

«Ситуация складывается так, что нам запрещено любое неразрешенное проявление публичной активности. Есть одна форма проявления позиции — это общая молитва, молитвенный сход, и, по их законам, он должен происходить беспрепятственно — и в Куропатах, и при территории храмов. Мы хотим высказать нашу тревогу, боль и отчаяние в связи с издевательством над христианскими ценностями», — отметил Статкевич.

Белорусский национальный конгресс направил руководству католической и православной церквей письмо с просьбой о встрече для обсуждения ситуации в Куропатах. Письмо было отправлено вечером 4 апреля, после того как по решению властей в Куропатах было снесено 70 деревянных крестов, установленных общественными активистами летом прошлого года.