"Мне работать до 70 лет, а вы все подохнете!": у терапевта в подмосковной больнице произошел нервный срыв

NEWSru.com

Foto: Sputnik / Scanpix

У врача ЦРБ в Балашихе случился нервный срыв во время приема пациентов, сообщило издание "Подмосковье сегодня". На видео, записанном очевидцами, видно, как терапевт выбежала в коридор и начала кричать.

"Вы не имеете права меня здесь удерживать, ущемлять мои права! Мне работать до 70 лет! Вы все подохнете, а я всё буду помощь оказывать!" - кричала женщина. Спустя несколько минут коллегам удалось успокоить врача, и она вернулась к работе. В министерстве здравоохранения Московской области объяснили, что причиной такого поведения врача стало переутомление. "Врач в целом характеризуется с положительной стороны. Многие пациенты неоднократно высказывали слова благодарности в ее адрес. Случай, произошедший 2 апреля, стал причиной нервного переутомления и не имел отношения к пациентам больницы", - объяснили в ведомстве. Там также принесли извинения и отметили, что поведение врача обсудят на совещании коллектива больницы.

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