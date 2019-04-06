В Тюмени семья случайно выбросила миллионы рублей на помойку

В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей в мусор. Им удалось найти пакет с деньгами после того, как они перебрали примерно 12 тонн мусора, передает РИА "Новости" со ссылкой на портал NashGorod.ru.

Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к нему обратилась семейная пара. Они рассказали, что выручили крупную сумму денег от продажи квартиры и решили хранить ее в пакете. Затем супруги перепутали пакеты и случайно выкинули миллионы рублей вместо мусора.

Когда это выяснилось, семья вернулась к контейнеру, но его содержимое уже вывезли. обратилась за помощью на мусоросортировочный завод. К счастью, это оказалось не напрасным: мешок удалось найти.

Работники завода рассказали местным журналистам, что нередко находят среди мусора ценные вещи и документы, например паспорта и водительские удостоверения.