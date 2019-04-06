Опрос: 88% венесуэльцев не верят заявлениям властей о диверсиях в системе электроснабжения

Подавляющее большинство граждан Венесуэлы не верит заявлениям властей, объясняющих перебои в работе систем электроснабжения диверсиями и саботажем оппозиции. Об этом, как передает ТАСС, свидетельствуют опубликованные газетой Nacional результаты опроса общественного мнения, проведенного венесуэльской компанией Hercon Consultores.

В исследовании причастие 1 тыс. граждан страны старше 18 лет, статистическая погрешность составляет 3,4%. Почти 88% опрошенных не считают заслуживающей доверия версию властей о саботаже, противоположной точки зрения придерживаются только 10,4%.

При этом, как показал опрос, 70% граждан полагают, что конфликты в стране порождает деятельность правительства президента Николаса Мадуро, а не его политических противников.

С начала марта в Венесуэле происходят отключения электричества, затрагивающие большинство регионов страны, после чего Мадуро объявил о введении ограничений на распределение и потребление ,электроэнергии сроком на 30 дней. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо назвал это решение подтверждением неспособности правительства справиться с энергетическим кризисом.

Самое масштабное отключение электроснабжения в Венесуэле произошло 7 марта: без света остались Каракас и большинство штатов. Согласно данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент США отверг эти обвинения.

Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы считают, что аварии на электросетях и подстанциях вызваны нехваткой ресурсов для их профилактического обслуживания.