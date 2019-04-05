Обвиняемого в убийствах российского сенатора могут лишить его статуса

Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, обвиняемый в организации двух убийств и участии в преступном сообществе, не подал к 1 апреля декларацию о доходах за прошлый год. Об этом РИА Новости заявил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

По закону "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы", непредставление или несвоевременное представление сведений о доходах и имуществе может стать основанием для досрочного прекращения полномочий сенатора.

По словам Воробьева, на следующей неделе вопрос о несдаче декларации Арашукова рассмотрит комиссия Совета Федерации. Затем его вынесут на пленарное заседание Совета Федерации. Только там может быть принято решение о лишении Арашукова статуса сенатора, подчеркнул Воробьев.

Рауф Арашуков был арестован 30 января, после того, как его задержали в зале заседаний Совета Федерации. Он временно отстранен от должности сенатора.

Его отец Рауль Арашуков также арестован; его обвиняют в хищении газа у "Газпрома" на 30 миллиардов рублей.