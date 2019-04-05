Основателей феминистского кафе в Петербурге вызвали на допрос за дискриминацию мужчин

В Санкт-Петербурге к соосновательнице феминистского кафе "Симона" Леде Гариной пришли силовики, заявив, что она будет вызвана на допрос. "К нам пришла прокуратура и сказала, что вызывает меня на допрос за то, что мы дискриминируем мужчин", - написала феминистка на своей странице в Fасеbook.

Напомним, кафе "Симона" появилось в Северной столице в феврале 2019 года. Вход в заведение разрешен только женщинам, мужчин туда пускают лишь по определенным дням после 19 часов. 7 марта туда ворвались активисты прокремлевского движения "Сеть" с большими охапками цветов. Они решили поздравить феминисток с наступающим праздником и даже делали это хором, несмотря на настойчивые требования покинуть помещение.

Мужчины некоторое время отказывались уходить, в их сторону, по словам представителей кафе, даже пришлось распылить газовый баллончик, после чего активисты все же ретировались.

Представители движения "Сеть" подтвердили авторство акции и отметили, что "вели себя подчеркнуто корректно, соблюдая все правила приличия". По их словам, они поддерживают феминизм, но категоричны не согласны с методами некоторых феминисток.

8 марта феминистки провели возле Дворца бракосочетания ответную акцию. У здания лег обнаженный мужчина, заваленный цветами, а рядом встали активистки с плакатами. На одном из них была надпись: "Ваши цветы прорастут на могиле патриархата". Ранее Twitter-блогер под ником Max пожаловался на кофейню в прокуратуру Петербурга.

В сентябре прошлого года СКР начал проверку в отношении жительницы Омска Любови Калугиной, против которой возбудили дело по части 1 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти или вражды") за ее посты в соцсети "ВКонтакте" с критикой мужчин. Однако спустя некоторое время СКР принял решение о прекращении уголовного преследования.

В августе того же года против 27-летнего мужчины с синдромом Аспергера было возбуждено уголовное дело об экстремизме. Поводом для этого стала картинка, размещенная в соцсети "ВКонтакте" в интернете. Следователи решили, что изображение возбуждает половую рознь. А в марте этого года Краснофлотский районный суд Хабаровска вынес приговор четверым фигурантам дела "Мужского государства", которых обвинили в экстремистских настроениях, выражавшихся в том числе и в женоненавистничестве и призывах к насилию.