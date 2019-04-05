В Кремле заявили, что "более 20% американцев хотят уехать из США". Это не так

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 апреля заявил, что "более пятой части американцев хотят уехать из США". Так он прокомментировал данные американской социологической службы Gallup, распространенные накануне: из них следовало, что более 20% россиян рассматривают вариант отъезда из России, если бы у них была возможность это сделать.

Каждый пятый опрошенный россиянин хочет уехать из страны – это рекордное число с 2008 года. Почти половина из тех, кто хочет эмигрировать, не одобряют деятельности Путина на посту президентаhttps://t.co/8BakD0kGG5 pic.twitter.com/bcdUlhNOG1 — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) April 4, 2019



Причем наиболее часто задумываются об эмиграции молодежь и состоявшиеся профессионалы в возрасте 30-45 лет.

Песков заявил, что считает "стремление людей к эмиграции" нормальным, и данные Gallup о россиянах, по его словам, "не являются высоким показателем":

"Эти исследования проводят разные компании в разных странах мира. Это далеко не самый высокий показатель, - сказал он. - Например, количество американцев, которые хотят эмигрировать из Америки гораздо больше, чем одна пятая".

"Кто-то предпочитает более подвижный образ жизни, кто-то менее подвижный образ жизни", - заметил Песков и призвал относиться к данным социологов "с известными допусками".

Заявление Пескова о количестве желающих эмигрировать американцев не является верным с фактической точки зрения. По данным того же Gallup, по итогам 2018 года года количество граждан США, имеющих намерение эмигрировать при первой возможности, действительно достигло рекордных показателей. Но все равно не превысило 16% опрошенных, что гораздо меньше, чем названная пресс-секретарем Кремля "одна пятая населения". При Бараке Обаме доля размышляющих об эмиграции в США колебалась в районе 10% опрошенных, а при Джордже Буше - 11%.

Социологи называют одной из причин нынешних эмиграционных настроений жителей США президентство Дональда Трампа, которое нравится далеко не всем. В среднем, по данным эмиграционных служб, в Канаду с момента прихода к власти Трампа уезжало в среднем на 2 тыс. человек в год больше, чем ранее. Но опять же, этот показатель меньше, чем число россиян, которые готовы эмигрировать из России из-за политики президента Владимира Путина.