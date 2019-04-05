Россия остается лидером по количеству неисполненных решений ЕСПЧ

По итогам 2018 года Россия остается лидером по количеству неисполненных решений ЕСПЧ, их число составило более полутора тысяч. Об этом говорится в докладе Комитета министров Совета Европы (КМСЕ), на который ссылается "Коммерсант".

Конкурентом России в 2018 году по количеству неисполненных решений (1585) ЕСПЧ вновь стала Турция (1237), далее следуют Украина (923), Румыния (309) и Венгрия (252). Общее количество неисполненных решений ЕСПЧ снизилось с максимального показателя 11 099 в 2012 году до 6151 в 2018 году. 1248 решений из этого списка касались дел, в которых впервые выявлены нарушения Конвенции по правам человека, в остальных делах случаи нарушения повторялись.

Сумма присужденных заявителям по делам против РФ компенсаций, которые должны выплатить российские власти, в 2018 году снизилась с €14,6 млн до €13,1 млн, при этом Россия по этому показателю оказалась на втором месте после Албании (€13,453 млн). Далее с большим отрывом шли Италия, Франция и Румыния (соответственно €9,792 млн, €6,731 млн и €5,807 млн). По количеству неисполненных решений за Россией следуют Турция и Украина - у этих стран их количество достигает 1,2 тысячи и 923 соответственно. Далее с большим отрывом в списке следуют Румыния и Венгрия.

Из отчета Комитета Совета Европы также следует, что общий объем средств, присужденных по искам россиян, также снизилась за год с 14,6 млн до 13,1 млн евро. При этом присуждение этих компенсаций не означает, что государство выплатило деньги.

Наибольшее число новых случаев нарушения Конвенции по правам человека в 2018 году также на счету России, однако по сравнению с 2017 годом число нарушений значительно снизилось - с 370 до 281 случая.Далее следуют Турция (163), Румыния (149) и Венгрия (103). При этом в 2018 году КМСЕ прекратил контроль за исполнением 385 решений ЕСПЧ по делам против России, посчитав эти дела закрытыми. Россия по этим показателям заняла второе место, уступив первенство Румынии (393). Далее идут Турция (372), Украина (318), Италия (192) и Молдова (136). Большинство закрытых российских дел касались повторяющихся нарушений Европейской конвенции или "дружественного урегулирования" правительством РФ жалоб россиян.

В целом количество закрытых дел, решения по которым считаются исполненными, снизилось в 2018 году с 3,6 тысячи до 2,7 тысячи. "Ситуация требует действий на самом высоком уровне", - заявили в КМСЕ о неисполнении постановлений по делам ЮКОСа, Алексея Навального и Петра Офицерова и Алексея Пичугина.