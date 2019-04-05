Президент Эстонии о встрече с Путиным: мы не едем чего-либо добиваться, мы просто хотим общения

Комментируя свой предстоящий визит в Россию и возможную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала, что наша страна не собирается чего-то добиваться от этой встречи, но желает "пообщаться с соседом, с которым на данный момент не самые крепкие связи".

Свою речь Кальлайд начала с того, что не совсем согласна с заявлениями, будто бы этот визит пытались как-либо скрыть.

Кальюлайд объяснила, что предыстория визита, если ее можно так назвать, началась в прошлом ноябре на состоявшемся в Париже мероприятии, где они с Владимиром Путиным обменялись парой фраз. По словам эстонского президента, она напомнила своему российскому коллеге, что Эстония и Россия все-таки соседи, которые должны разговаривать даже в тех случаях, когда не особо ладят.

"Мне показалось, что президент Путин согласился с этой мыслью”, — добавила Кальюлайд.

Затем уже стала обсуждаться тема открытия обновленного здания посольства ЭР в Москве, после чего возник вопрос о том, должны ли главы государств встретиться друг с другом.

Президент Кальюлайд подчеркнула, что в лице России мы имеем соседа, с которым у нас вот уже 10 лет нет четких контактов, что, разумеется, обусловлено определенными причинами.

Однако она добавила, что важно разговаривать по всем вопросам, какими бы неудобными они ни были.

"Будучи государством ЕС, важно поддерживать те страны, кто поднимают подобные неудобные темы", — сказала Кальюлайд, намекая, например, на президента Финляндии Саули Нийнистё.

Главный сигнал, с которым сейчас будет совершаться визит, по словам Кальюлайд, это то, что несмотря на разногласия, мы готовы общаться.

Хотя круг тем этой встречи будет утвержден, скорее всего, лишь на следующей неделе, очевидно, что, согласно словам Кальюлайд, разговор пойдет, к примеру, о международной программе сотрудничества, но также и о геополитической ситуации. Эстонский президент также пообещала затронуть и чувствительные темы, которых обычно касаются главы и других стран Европейского союза.

Когда у Кальюлайд спросили, почему именно сейчас необходима подобная встреча и не боится ли она вернуться оттуда с поражением, то глава государства подчеркнула, что никаких неотложных умыслов для встречи точно не существует.

"Я не рассуждаю в контексте побед или поражений, когда общаюсь с главами других государств", — добавила Кальюлайд. Она также подчеркнула, что не считает, будто Москва не воспринимает ее в качестве неравного партнера.

На прошлой неделе стало известно, что 18 апреля Керсти Кальюлайд совершит рабочую

поездку в Москву, где она откроет отреставрированное историческое здание эстонского посольства. В начале этой недели агентство новостей ТАСС написало, что Кальюлайд попросила Путина о встрече. Информацию подтвердила канцелярия президента.

Пресс-секретарь Кремля сообщил общественности, что Путин согласился встретиться с президентом Эстонии.