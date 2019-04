Основатель скандальной разоблачительной интернет-платформы WikiLeaks Джулиан Ассанж вскоре может быть изгнан из посольства Эквадора в Лондоне, где он укрывается многие годы, и задержан. Выдворение может произойти уже в ближайшие дни или даже часы, сообщила WikiLeaks в своем микроблоге Twitter в пятницу, 5 апреля.

BREAKING: A high level source within the Ecuadorian state has told @WikiLeaks that Julian Assange will be expelled within "hours to days" using the #INAPapers offshore scandal as a pretext--and that it already has an agreement with the UK for his arrest.https://t.co/adnJph79wq