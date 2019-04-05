США обеспокоены деятельностью российских наемников в Африке

Кандидат на пост главы Африканского командования США заявил, что присутствие российских наемников в Центральноафриканской Республике является частью усилий президента Владимира Путина по восстановлению российского влияния в Африке южнее Сахары.

"Они вызывают у меня серьезное беспокойство", – заявил генерал Армии США Стивен Таунсенд, говоря о частной военной компании "Группа Вагнера", которая сейчас работает в ЦАР, одной из беднейших стран мира, где с 2012 года бушует конфликт между христианами и мусульманами.

Выступая на слушании по утверждению его кандидатуры в сенатском Комитете по вооруженным силам, Таунсенд отметил, что Россия использует наемников для "охраны главы государства, президента Фостен-Арканжа Туадеры, и для подготовки местных вооруженных сил".

"Часть этой деятельности может быть безвредной, часть – совсем не безвредной", – сказал генерал, отвечая на вопрос сенатора Гэри Питерса.

По словам Таунсенда, военизированные формирования, предположительно из "Группы Вагнера", использовались в Крыму и восточной Украине, чтобы позволить Путину отрицать причастность российских военных. Эти формирования называют "зелеными человечками".

"Это военизированные формирования, и, как мы видели в Крыму и Украине, зеленые человечки могут и не следовать правилам поведения, которых мы ожидаем от настоящей армии", – отметил Таунсенд.

Сенатор Питерс задал вопрос, какой риск представляют военизированные формирования для США и их интересов в Африке.

"Сенатор, у меня есть некоторый опыт с российскими наемниками… со времен Сирии", – ответил Таунсенд, служивший командующим операции "Непоколебимая решимость" Совместной объединенной оперативной группы в Ираке и Сирии.

В феврале 2018 года российские наемники вместе с силами сирийского президента Башара Асада участвовали в атаке на аванпост в сирийской провинции Дейр аз-Зур, который контролировали американские военные и Сирийские демократические силы.

Атаку удалось отразить усилиями сил Командования специальных операций, артиллерии Морской пехоты и авиаударами.

Во вступительном слове в ходе слушания сенатор-демократ Джек Рид отметил, что Россия "развивает исторические альянсы в таких странах, как Ливия, чтобы обеспечить себе выход к Средиземному морю, и формирует новые партнерства в таких странах, как Центральноафриканская Республика, чтобы получить ресурсы и новых союзников".

"Россия внедрилась в ЦАР, дает им советы. Судя по всему, это попытка Путина вернуть былое влияние, которое было при Советском Союзе", – считает Рид.

Москва не скрывает своих замыслов относительно Африки. По данным государственных СМИ, Минобороны и МИД, с 2014 года Россия подписала 19 соглашений о военном сотрудничестве в странах южнее Сахары, в том числе с Эфиопией, Нигерией и Зимбабве.