Ливийский фельдмаршал при поддержке ЧВК Вагнера начал наступление на Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА), которую поддерживает российская ЧВК Вагнера, начала поход на Триполи, ранее объявив о переброске сил в западный регион, на который распространяется власть признанного мировым сообществом и заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня мы завершаем наше триумфальное шествие, путь борьбы и сражений, сегодня мы откликнулись на призыв народа в нашей дорогой столице, как и обещали, - сказал фельдмаршал Халифа Хафтар в аудиообращении, которое разошлось по арабским каналам. - Сегодня мы выбьем землю из-под ног угнетателей, которые сеяли зло и несправедливость в нашей стране - пробил час и пришло время, чтобы войти в столицу". Таким образом он обратился к группировкам, заложниками которых, по его мнению, стали Сарадж и подконтрольные ему властные структуры.

Фельдмаршал гарантировал сохранность всем, кто "поднимет белый флаг", и призвал войска применять силу только против тех, кто "ищет конфронтации и кровопролития". Хафтар также подчеркнул, что безопасность "иностранных гостей разных национальностей, ливийских граждан и их имущества, объектов инфраструктуры столицы лежит на плечах армии".









#Libye Les milices pro-#Haftar seraient à moins de 30 km de #Tripoli, selon une source militaire#Libya — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) April 4, 2019







Уже после начала наступления генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить вооруженную эскалацию, указав, что ООН продолжает прилагать усилия, чтобы "успокоить ситуацию" и организовать Общенациональную конференцию, намеченную на 14-16 апреля в Гадамесе.

К деэскалации напряженности в совместном коммюнике призвали США, Франция, Италия, Великобритания, а также ОАЭ, предупредив, что "военные действия и угрозы односторонних шагов могут вернуть страну в состояние хаоса". Лондон потребовал созыва экстренного заседания СБ ООН по ситуации в Ливии, которое, как предполагается, пройдет в пятницу в закрытом режиме. Об этом говорится в микроблоге Twitter британского постпредства.

"Великобритания созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в закрытом режиме завтра, в пятницу, в 15:00. Глава Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Гасан Саламе сообщит членам СБ ООН о текущей ситуации", - отмечается в сообщении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что надеется на мирное разрешение кризиса.

Глава ПНС Сарадж тем временем отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям находиться в полной боевой готовности. Более того, он санкционировал удары боевой авиации для "защиты гражданского населения и жизненно важных объектов", при этом не адресовав свои угрозы непосредственно силам Хафтара.

Официальный представитель ВС бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари на пресс-конференции в Бенгази дал понять, что наступление продолжится, несмотря ни на что. Говоря об Общенациональной конференции, аль-Мисмари выразил уверенность, что вооруженные группировки "не позволят провести выборы и не допустят каких-либо политических решений". По его словам, ливийская армия поддерживает эту конференцию и сделает все, чтобы она состоялась, а война с террором не противоречит политическому процессу.

Помимо этого, аль-Мисмари выразил уверенность, что международное сообщество поддержит ее, поскольку "устало от хаоса вооруженных групп, контролирующих Триполи".

Лояльные Хафтару СМИ сообщают, что его войска активно продвигаются к столице, не встречая серьезного сопротивления, и уже вошли в ее пригороды. Позднее агентство Reuters сообщило, что военные вступили в первые столкновения с отрядами, обороняющими Триполи, в районе Аль-Хейра. Ранения получили двое бойцов ЛНА.

"Наши силы движутся к Триполи с разных направлений", - отметил пресс-секретарь ЛНА. По словам источника агентства, военные наступают с юга и уже подошли к Аль-Хейре и Гарьян - двум районам в горах, находящимся примерно в 80 км от Триполи.

Кроме того, есть данные, что передовые части уже находятся на расстоянии 30 км от Триполи, а ряд поддерживающих армию вооруженных фракций в самом городе объявил о переходе на ее сторону и установил свой контроль на некоторых блокпостах на въездах в него. Отмечается, что многие окопавшиеся в столице отряды давно и сильно враждуют с друг другом, деля сферы влияния, поэтому разбить их будет несложно.

В то же время сообщается, что лояльные ПНС вооруженные формирования стянули большую группировку сил в Эль-Азизию - стратегически важный плацдарм на южных подступах к столице. Кроме того, на отражение наступления ЛНА выдвинулись группировки из расположенной в 200 км восточнее Мисураты - экс-ополченцы, формирующие силы так называемого Центрального щита и сыгравшие немалую роль в свержении режима Муамара Каддафи.

Как отмечают региональные наблюдатели, по сути, именно эта сила может оказать серьезное сопротивление хафтаровцам, поскольку имеет в своем распоряжении тяжелые вооружения, в том числе танки, передвижные ракетные установки и даже боевую авиацию. С началом наступления появилась и информация о том, что ряд министров ПНС и члены возглавляемого Сараджем Президентского совета покинули ливийскую столицу и направились в Тунис. Официального подтверждения этому пока нет."Аль-Марсад" утверждает, что город покинул и глава Центробанка в Триполи ас-Садик аль-Кабир.

Ранее Минздрав кабмина нацсогласия объявил о введении чрезвычайного положения во всех столичных медицинских учреждениях и службах скорой помощи, опасаясь большого числа погибших и пострадавших. По поступающим сообщениям, у АЗС с Триполи выстроились длинные очереди.

ЛНА долгое время контролировала практически всю восточную часть Ливии, выдворив оттуда боевиков, среди которых были экстремисты из террористических группировок и установив контроль над побережьем залива Сирт, где расположены основные наливные экспортные терминалы. С середины января ЛНА проводила масштабную операцию на юго-западе страны против окопавшихся там радикалов, формирований чадской оппозиции, контрабандистов и криминальных банд. К марту подразделения ВС вошли и закрепились в главных городах этого региона, а также на расположенных там нефтяных месторождениях, в том числе крупнейшем Эш-Шарара.

Именно после этого в определенных кругах как внутри Ливии, так и за рубежом начали расти опасения, что Хафтар пойдет на столицу. Однако никто не ожидал, что это произойдет так быстро, тем более в преддверии общеливийского слета в Гадамесе под эгидой ООН.

Хафтар, контролирующий восточную часть Ливии, неоднократно посещал Москву для встреч с главами российского МИД и Минобороны, а также секретарем Совбеза РФ. И он получил согласие РФ вооружить его подразделения, а также на поставку оружия на сумму в 2 млрд долларов в обмен на 2 военные базы.

В октябре 2018 года издание Bellingcat и британская разведка выяснили, что Россия укрепляет свое военное присутствие в Ливии и поставляет оружие ополченцам - Ливийской национальной армии маршала Халифа Хафтара, которого в Москве считают реальным претендентом на место покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

А в прошлом месяце СМИ сообщали, что Хафтара поддерживают сотни наемников частной военной кампании (ЧВК) Вагнера, связываемой с "поваром Путина" Евгением Пригожиным. В частности, сообщалось, что ЧВК Вагнера поставляет Ливийской национальной армии Хафтара артиллерию, танки, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы. Поддержку связали с расширением Москвой присутствия в Африке.