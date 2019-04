"Сегодня мы завершаем наше триумфальное шествие, путь борьбы и сражений, сегодня мы откликнулись на призыв народа в нашей дорогой столице, как и обещали, - сказал фельдмаршал Халифа Хафтар в аудиообращении, которое разошлось по арабским каналам. - Сегодня мы выбьем землю из-под ног угнетателей, которые сеяли зло и несправедливость в нашей стране - пробил час и пришло время, чтобы войти в столицу". Таким образом он обратился к группировкам, заложниками которых, по его мнению, стали Сарадж и подконтрольные ему властные структуры.

Фельдмаршал гарантировал сохранность всем, кто "поднимет белый флаг", и призвал войска применять силу только против тех, кто "ищет конфронтации и кровопролития". Хафтар также подчеркнул, что безопасность "иностранных гостей разных национальностей, ливийских граждан и их имущества, объектов инфраструктуры столицы лежит на плечах армии".

▪️#LNA forces (pictured) arrived in Asabaah

▪️A convoy left #Misrata towards #Tripoli

▪️LNA consolidated control over #Gharyan's Hira checkpoint

▪️LNA reinforcement arrived to Surman

Via @thelibyatimespic.twitter.com/VxDVtLSX51