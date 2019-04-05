Беларусь просит Россию продлить кредит на БелАЭС на 10 лет

Беларусь и Россия обсуждают возможность продления российского кредита на строительство Белорусской атомной электростанции в Островце. Об этом 4 апреля рассказал журналистам глава Белэнерго Виктор Каранкевич, сообщает корреспондент агентства "Минск-Новости".

В настоящее время, по его словам, данный вопрос прорабатывается на уровне министерств финансов двух стран. Предложения белорусской стороны касаются как увеличения срока кредита — с 25 до 35 лет, так и снижения процентной ставки.

Кредит на строительство АЭС был выделен в размере 10 миллиардов долларов в рамках межправительственного соглашения. Предполагалось, что эти средства должны покрыть 90 % затрат на строительство станции. Остальные 10 % оплачивает Беларусь. Погашение основного долга начинается после ввода АЭС в эксплуатацию. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.

В марте посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что российская сторона в нынешних экономических условиях не видит необходимости в пересмотре условий выдачи данного кредита.