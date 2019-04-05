Мэра Риги Ушакова отстранили от исполнения обязанностей Ушаков прокомментировал отставку и назвал имя преемника

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце издал распоряжение об отстранении Нила Ушакова ("Согласие") от исполнения должностных обязанностей председателя Рижской думы, свидетельствует информация в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Распоряжение Пуце может быть обжаловано в административном районном суде в течение 30 дней со дня его публикации.

Ушаков занимает пост мэра уже третий созыв Рижской думы. Впервые на этой должности он оказался после выборов в 2009 году, в которых стартовал от списка "Центра согласия" (ЦС). Ушаков оставался мэром и после муниципальных выборов в 2013 и 2017 году.

Со вступлением в силу распоряжения министра Ушаков станет рядовым депутатом Рижской думы. По его словам, обязанности председателя Рижской думы на время отстранения может выполнять нынешний заместитель мэра Олег Буров ("Честь служить Риге").

Нарушения в Rīgas satiksme



В распоряжении Пуце перечислено несколько нарушений, совершенных Ушаковым в качестве мэра Риги и представителя держателя долей капитала муниципального предприятия Rīgas satiksme. Например, при подготовке отчета о выполнении бюджета Риги на 2017 год в финансовых данных Rīgas satiksme содержалась неправильная информация о 18,43 млн евро. В результате средства не были использованы в соответствии с целями, предусмотренными консолидированным бюджетом самоуправления.

В связи с этим случаем Ушаков нарушил ряд статей Закона о долях капитала публичного лица и управлении коммерческими обществами, Закона о предотвращении растраты финансовых средств и имущества публичного лица, Закона "О бухгалтерском учете", Закона об управлении бюджетами и финансами, а также Закона "О бюджетах самоуправлений".

Пуце указал на то, что Ушаков был обязан предоставить Министерству охраны среды и регионального развития копию аудиторского заключения Ernst&Young Baltic по итогам проверки в Rīgas satiksmе, а Ушаков этого не сделал. "Как председатель думы Нил Ушаков обязан самостоятельно оценить ответственность бывших членов правления, а не отстраняться от выполнения этих обязанностей, поручив осуществлять их нынешнему правлению Rīgas satiksme", - говорится в распоряжении министра.

В документе, в частности, в отношении конкретных нарушений неоднократно указано, что будучи представителем держателя долей капитала Rīgas satiksme Ушаков не действовал "как добросовестный и заботливый хозяин". Отдельные решения в связи с закупкой автобусов Solaris для Rīgas satiksme приняты в спешке, не дожидаясь результатов официальных заключений.

Ушаков также обвиняется в том, что он не внес изменения в устав Rīgas satiksme, "чтобы как добропорядочный и заботливый хозяин оценивать заключение сделок, превышающих определенную сумму и иметь возможность повлиять на деятельность общества капитала".

Одно из нарушений Ушакова, на которые указано в распоряжении Пуце, упоминалось и в заключении Госконтроля по итогам ревизии в транспортной инфраструктуре города Риги. Речь идет о том, что Rīgas satiksme не обеспечивает прозрачный бухгалтерский учет по расходованию средств, полученных в виде доходов от платных парковок в Риге, поэтому невозможно отследить, на какие цели было использовано около 9,11 млн евро.

Другие нарушения



Министр в распоряжении об отстранении Ушакова указал, что заседания Рижской думы и её комитетов не соответствовали требованиям нормативных актов. В том числе упоминается случай, когда на неопределенный срок был объявлен перерыв на внеочередном заседании Рижской думы, на котором планировалось рассмотреть вопрос о порядке предоставления льгот по налогу на недвижимость в столице.

Еще Ушаков обвиняется в том, что в марте 2019 года на один из запросов министра охраны среды и регионального развития ответ предоставил не сам мэр, а Комитет по делам сообщения и транспорта. При этом после ознакомления с объяснениями мэра об этой ситуации Пуце констатировал, что "председатель думы сознательно и целенаправленно допустил невыполнение обязанности, включенной в статью 94.1 Закона "О самоуправлениях" и нарушил требования нормативного регулирования, не предоставив ответ лично".

В частности, Пуце отметил, что, хотя это не является самостоятельным основанием для издания распоряжения об отстранении, однако без внимания не остается также тот факт, что Ушаков, предоставив министру объяснительную, решил отправить ее по почте, хотя закон о госуправлении устанавливает, что учреждения предоставляют необходимую информацию в электронной форме.

Аргументируя, почему за допущенные нарушения необходимо отстранить Ушакова от исполнения обязанностей председателя Рижской думы, Пуце в своем распоряжении отметил: "однозначно, что министру охраны среды и регионального развития при проведении иерархического надзора над самоуправлением и председателем думы при констатации угрозы демократии и правомерности необходимо надлежащим образом реагировать и устранить угрозу".

"Отстранение председателя думы Нила Ушакова необходимо, чтобы, наказав Нила Ушакова, обеспечить соблюдение интересов и прав общества, и добиться осознания обществом того, что государство защищает интересы и права жителей, способствует росту политической и правовой культуры, устойчивости правопорядка, а также реагирует на допущенные существенные нарушения нормативных актов. В то же время отстранение является необходимым для обеспечения дальнейшей правовой деятельности Рижской думы в принятии решений и недопущения дальнейших нарушений нормативных актов и невыполнения требований компетентных органов, что может усиливать правовой нигилизм", - говорится в распоряжении министра.

В подготовленный министром документ включено несколько ссылок на различные судебные решения, в том числе решения Конституционного суда, на публикации в журнале Jurista Vārds, на ревизионное заключение Госконтроля о транспортной инфраструктуре Рижского самоуправления, на словари терминов и несколько других источников.

История вопроса



За время правления Ушакова Рижская дума и управляемые ею предприятия попадали в поле зрения средств массовой информации и правоохранительных учреждений в связи с несколькими коррупционными скандалами, в том числе в Рижском свободном порту и в жилищном управлении Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы. За последние несколько месяцев имя Ушакова прозвучало в связи с делом о закупках для Rīgas satiksme, во время расследования которого также произошли обыски в кабинете и по месту жительства Ушакова. Сам мэр утверждает, что никаких нарушений он не допустил.

В связи с коррупционным скандалом в Rīgas satiksmе Министерство охраны среды и регионального развития в течение последних месяцев направило Ушакову несколько запросов на предоставление объяснений по вопросам, связанным с надзором за деятельностью предприятия и работой самоуправления в целом.

При оценке ответов, документов, заявлений и жалоб, полученных министерством в связи с действиями председателя думы в нынешнем созыве думы, министерство при проведении юридической проверки зафиксировало несколько возможных нарушений.

Для дачи объяснений Ушакову была дана неделя, срок их подачи был назначен на 28 марта. Мэр считает, что он опровергнул все нарекания по его деятельности, предъявленные министром.

В СМИ Ушаков многократно заявлял о том, что подготовленный Пуце запрос на предоставление объяснений был юридически слабым и политизированным. Также Ушаков говорил, что любое принятое министром решение оспорит в суде.

Ушаков прокомментировал отставку и назвал имя преемника



Отставленный с поста председателя Рижской думы Нил Ушаков ("Согласие") готовится обжаловать решение о своей отставки и уверен, что все указанные в распоряжении министра охраны среды и регионального развития обвинения будут опровергнуты. Об этом он заявил в интервью передаче "Утреняя панорама" телеканала LTV.

Ушаков считает, что решение об отставке является абсолютно противозаконным. По его мнению, использованные в министерском распоряжении аргументы являются непрофессиональными, и в суде их можно будет опровергнуть.

"Абсолютно ясно, что обращусь в суд, и я абсолютно уверен, что в суде будут доказаны все незаконные действия, допущенные министром при подписании этого распоряжения", - сказал Ушаков.

Ушаков добавил, что обязанности мэра Риги будет исполнять нынешний вице-мэр Олег Буров ("Честь служить Риге").

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце издал распоряжение об отстранении Нила Ушакова ("Согласие") от исполнения должностных обязанностей председателя Рижской думы, свидетельствует информация в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Распоряжение Пуце может быть обжаловано в административном районном суде в течение 30 дней со дня его публикации.

Ушаков занимает пост мэра уже третий созыв Рижской думы. Впервые на этой должности он оказался после выборов в 2009 году, в которых стартовал от списка "Центра согласия" (ЦС). Ушаков оставался мэром и после муниципальных выборов в 2013 и 2017 году.

Со вступлением в силу распоряжения министра Ушаков станет рядовым депутатом Рижской думы.

Информация, имеющаяся в архиве агентства LETA, свидетельствует о том, что Ушаков родился 8 июня 1976 года. В 1999 году получил степень бакалавра экономики на факультете экономики и управления Латвийского университета, в 2002 году получил степень магистра экономики на факультете социальных наук Университета Южной Дании.

Свою карьеру Ушаков начал в 1998 году в российском телеканале НТВ как продюсер в странах Балтии. В журналистике Ушаков работал до 2006 года, когда был избран в 9-й Сейм по списку ЦС.

Ушаков планирует стать кандидатов на выборах в Европейский парламент, которые пройдут в конце мая 2019 года.