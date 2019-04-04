Gallup: 20% россиян готовы уехать из страны. Это самый высокий показатель за 10 лет

Около пятой части жителей России (20%) заявили, что хотели бы уехать из страны, если бы у них была такая возможность, сообщают социологи американской социологической службы Gallup по итогам опроса россиян. По их данным, это самый высокий показатель за последние 10 лет. Их данные во многом совпадают с данными независимого "Левада-Центра", где недавно подсчитали, что о переезде за границу в принципе задумывается каждый четвертый (27%) россиянин, а готовы эмигрировать из России 17% жителей.

Две трети тех, кто в принципе хочет уехать (40%), по данным Gallup, хотели бы сделать это в одну из стран ЕС, а 16% – в Северную Америку. Если же рассматривать конкретные страны, то 15% потенциальных эмигрантов из России назвали своей целью Германию, 12% – США, по 5% – Японию, Канаду и Испанию.

Наибольшее число тех, кто хочет эмигрировать, живут в Москве, а чаще всего готовы уехать из России за границу молодые люди. По данным Gallup, с 2014 года доля тех, кто рассматривает для себя вариант эмиграции, выросла с 14% до 44% среди молодых россиян в возрасте от 15 до 29 лет. Также втрое выросло число потенциальных эмигрантов среди россиян в возрасте от 30 до 45 лет (с 7% до 22% опрошенных в этой категории).

Социологи Gallup называют такие предотъездные настроения среди российской молодежи "беспрецедентными". И отмечают, что если все желающие уехать реализуют эти желания, то это сильно ударит по российской экономике, ведь эмигрировать собираются наиболее образованные и профессионально состоявшиеся россияне.

Они подтверждают, что доля желающих эмигрировать из России растет по мере того, как человек получает образование: если среди тех, кто не закончил школу, доля размышляющих об отъезде составляет 20% опрошенных, то среди тех, кто окончил вуз, она вырастает уже до 24%.

"Чемоданные" настроения среди образованных и успешных жителей России ранее отмечали и эксперты Stratfor. По их данным, чаще всего готовы уезжать из России специалисты в банковском деле, юристы, программисты и различные "технари".

Массовый отъезд российской молодежи и уже состоявшихся профессионалов за границу может еще больше подорвать систему пенсионного обеспечения в России, предупреждают в Gallup. Социологи напоминают, что российским властям в прошлом году уже пришлось принять решение о повышении пенсионного возраста, но этих мер все равно может оказаться недостаточно: число пенсионеров в России растет, а количество работающих – сокращается.

В Gallup также обращают внимание на то, что желание россиян эмигрировать коррелирует их одобрением деятельности президента Владимира Путина. После аннексии Крыма в 2014 году, которая совпала с проведением Олимпиады в Сочи, рейтинг Путина вырос до рекордных 83%, а число желающих уехать упало до минимальных 7%. Однако в последние годы число тех, кто поддерживает президента, снизилось до 63%, а число тех, кто хочет уехать, напротив резко выросло.